Rapero ruso se suicidó para evitar ir a la guerra en Ucrania y este fue el mensaje que dejó

“No tengo derecho a apretar el gatillo”, este fue parte del mensaje que compartió en sus redes sociales un rapero ruso que se suicidó para evitar ser reclutado para luchar en la invasión a Ucrania y que se volvió viral, convirtiendose en una poderosa denuncia del régimen de Vladimir Putin: “Todos nos hemos convertido en cautivos de un loco que nos da a elegir entre la cárcel o el ejército, o la elección que yo hice”.

Según medios locales, Ivan Vitalievich Petunin, conocido con el nombre artístico de Walkie, se suicidó el pasado viernes en la ciudad de Krasnodar, en el sur de Rusia.

De acuerdo a una publicación de Infobae, uu cuerpo fue encontrado cerca de un edificio de gran altura luego de que el músico, de 27 años, grabara un videomensaje publicado en su canal de Telegram en el que decía que no quería matar por ningún ideal. El video fue posteriormente eliminado de la red social.

Petunin, que anteriormente había servido en el ejército ruso y había sido tratado en un hospital psiquiátrico, les dijo a sus fanáticos: “Si están viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato en mi alma y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal’.

“Elijo quedarme en la historia para siempre, como un hombre que no apoyó lo que estaba pasando”, dijo.

“No estoy listo para tomar las armas y matar a los de mi propia especie”, agregó, visiblemente conmovido. “No tengo derecho a apretar el gatillo”.

Petunin dijo que quitarse la vida era “una forma de expresar su protesta final” y afirmó que creía que la movilización parcial de Putin pronto pudiera convertirse en un reclutamiento militar completo, en medio de afirmaciones de que Moscú planea convocar a 1 millón de hombres para salvar la invasión fallida.

“Perdonenme, seres queridos, pero a veces hay que morir por tus principios. Y de todos modos, mi última... mi última decisión es cómo moriré exactamente”, dijo, antes de lanzar una fuerte denuncia contra Vladimir Putin: “Todos nos hemos convertido en cautivos de un loco que nos da a elegir entre la cárcel o el ejército, o la elección que yo hice”.

Después de la muerte de Petunin, su novia publicó: “Todo sucedió inesperadamente... siempre será una persona brillante y amable a la que le encanta bromear”.

