Ozuna: “El latino se está quedando con el mundo”

El cantante y compositor Ozuna sigue dejando su sello en la industria musical. Mañana 7 de octubre lanza al mercado “Ozutochi”, su nueva producción discográfica bajo la firma de Sony Music y Aura Music y la quinta de su carrera desde su álbum debut “Odisea” en 2017.

En 18 temas, el multipremiado artista urbano trae una propuesta cargada de fusiones donde el guiño a sus raíces dominicanas está presente y en cuya tierra de su progenitor pasó tiempo grabando.

Bajo la sombrilla de lo urbano y con el pop, balada, dembow y mambo, sumado a la inclusión de ritmos autóctonos de su natal Puerto Rico, Ozuna colabora con Omega, Pedro Capó, Tini, Arcángel, J Balvin, Chencho Corleone, Randy, Danny Ocean, entre otros.

El ganador del Grammy Latino 2020 estuvo de visita en República Dominicana para dar detalles de su nuevo álbum y conversó con Diario Libre.

Baile y un poco de romance

Un Ozuna reflexivo, consolidado en su carrera y dispuesto a probar fusiones es el aura que reflejó durante la conversación con este medio en un hotel de la capital.

Sobre "Ozutochi", declara: “Es algo bien especial, aquí mezclamos lo que son las dos culturas, Puerto Rico y República Dominicana, también acompañamos cada cultura propia; Argentina, Venezuela. Hicimos colaboraciones con diferentes colores de voz, de música. Te puedo decir que mucho tiempo nos tomó concretar 18 temas entre 60 canciones que hicimos”.

Agregó que cambiaron cosas entre tres y cuatro veces para lograr el resultado esperado. “Fue una Odisea hacer este álbum”, dice sonriente como el nombre del álbum que lo catapultó.

En el disco sobresalen “Hey Mor” con Feid, “Vida” y “Te Pienso”, tema que recién estrenó el 4 de octubre.

Mambo y reguetón

Como una probada de su producción discográfica lanzó “La copa”, un corte bailable con un poco de techno, el cual estrenó en vivo durante la gala de los Latin Billboard 2022. También grabó con Tokischa en “Somos iguales”.

Para Ozuna, los ritmos que predominan en esta nueva apuesta son el mambo, el dembow y afrobeat. Con Omega volvió al estudio con la canción “Que lío”, luego del éxito de grabar el remix de “Llegó la para”, a quien considera uno de los artistas más creativos que ha conocido.

Expresa que siempre está apostando a la música dominicana. “Realmente el mambo con Omega, el dembow con el Cherry y el jazz mezclado con afrobeat con Danny Ocean, creo que domina mucho estos tres ritmos diferentes que la gente está buscando”, dice.

Reconoce que el reguetón siempre va a dominar, así como el 'romantiqueo', que es su sello, dada su entonada voz. “Ese toque diferente lo dan esos tres temas porque la gente siempre busca que traiga algo nuevo a la mesa”, resalta.

El poder latino

Ozuna durante la entrevista con Diario Libre.

La música en español es la segunda más escuchada en mundo en todas las plataformas. Un dato revelado por Leila Cobo, máxima ejecutiva de Billboard Latino y del que Ozuna forma parte gracias a éxitos mundiales como “Te boté”, “Baila baila” o “Taki Taki” o “Dile que tú me quieres”.

Al ser abordado por Diario Libre sobre este particular, destacó: “El latino se está quedando con el mundo. Dondequiera que voy siempre hay un latino. La creatividad latina de nuestra generación es muy grande, creo que nuestra creatividad se está yendo por encima de los niveles y somos muchos artistas grandes, más que cualquier otro lenguaje".

Continúa: "Creo que dominamos porque como hacemos tanta música en colaboración, tantos proyectos en entretenimiento, la actuación y el deporte se juntan tantas cosas y explotan. Como decimos nosotros, joseamos tanto para crecer que cuando nos toca, aprovechamos”.

Y hablando del deporte, un Ozuna diverso es lo que viene en 2023. Aunque no quiso revelar detalles, dio a entender que invertiría en esa área.

“Vengo con muchas cosas nuevas, sorpresas que van a disfrutar. Amo mucho el baloncesto, soy bien fanático, me encanta jugar. Estoy poco a poco sembrando para poder cosechar en el futuro”, concluye sobre esta y otras inversiones.

Enfocado en su familia, como padre de dos hijos, no deja de lado su labor social y expresó que Puerto Rico se levantará del reciente huracán, adonde dirigió ayuda.

La película biográfica “Odisea” está en la fase final y está planeada estrenarse el año que viene.

Proceso creativo



Contrario a otros trabajos musicales, “Ozutochi” ha sido más “suave”, debido a que tuvo más tiempo para prepararlo.

El “Negrito de ojos claros”, como es conocido el artista nacido con el nombre de Juan Carlos Ozuna Rosado hace 30 años, se tomó su tiempo.

Reflexiona que con el repertorio acumulado en la industria pudo analizar lo que desea traer. “Para mí ha sido uno de los álbumes más completos. Me ha encantado producir tantas cosas diferentes”.

Ante la pregunta por su trabajo junto a los artistas anglosajones y el impacto que han tenido sus temas “Taki Taki” con Cardi B y “Del mar” junto a Doja Cat y Sia, manifiesta que siempre ha colaborado con los cantantes del mercado americano.

Este 2022 estrenó “SG” con DJ Snake, Megan Thee Stallion y Lisa de Blackpink .

El álbum está compuesto por colaboraciones con artistas latinos. Sobre esto, añade: “Siempre me catalogo por hacer mucha música con artistas anglo (del idioma inglés). Pero me encanta conectar con los latinos. Los latinos hemos llevado la música a otro nivel. Hay muchos latinos ahora mismo representando. No significa que no quiera grabar con los anglos. Quiero darles oportunidad a muchos artistas nuevos”.

Destaca que tiene varias canciones con estrellas del mercado americano, pero que saldrán más adelante. “Nos decidimos ahora por el reguetón de la mata y por nuestros artistas latinos”, enfatiza.

Logros

Desde sus inicios musicales en 2015, Ozuna ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, entre ellos: el ser reconocido entre las figuras más influyentes en el mundo por la revista Time, premio Compositor de Música Latina Contemporánea del Año (2019, 2021) y Canción Latina Contemporánea del Año (2020) “Taki Taki” de BMI.

Dos Latin Grammys, por el tema “Yo x ti, tú x mí", junto a Rosalía (2020). Recibió el premio especial Evolución Extraordinaria en los Latin American Music Awards 2021 y el Premio Solidario en los Premios Soberano 2021 celebrados en República Dominicana, por su compromiso social.

Además, posee cuatro títulos oficiales de Guinness World Records™ que validan sus increíbles logros musicales.