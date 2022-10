El bikinazo de Natti Natasha que puso a arder las redes sociales

La reguetonera dominicana Natti Natasha encendió las redes sociales con un sexy bikini en una noche de piscina entre amigas.

Aunque pasaba un momento divertido con sus amigas, el bikinazo forma parte de su promoción del baile del tema "Lokita", el reciente éxito junto a la cantante argentina María Becerra.

El sensual video fue publicado en TikTok y luego en Instagram, invitando a los fanáticos a hacer ese challenge y otros pasos al ritmo de la canción.

"Cuando las nenas se juntan", escribió junto a un emoji de fuego. "Quiero ver a todas las nenas y mis tigres activados haciendo el trend", añadió. La intérprete de "Criminal" mencionó a María Becerra: "¿Andamos rompiendo o qué?"

Opinan sobre Raphy Pina

La artista compartió el video challenge este viernes, pero corresponde a un en vivo que realizó este miércoles donde conversó con algunos seguidores y se despidió agradeciéndole a los fans por el apoyo en los momentos difíciles.

"Ay Pina", "Está más suelta que cuando estaba con Raphy", "Ella está en el mood: aprovecha que tu marido está preso jajaja", "Natti es toda una diosa", "Hermosa Natti", fueron solo algunos de los más de dos mil comentarios que generó su video subido originalmente a TikTok y colgado en su cuenta de Instagram.

Te extrañe tanto Natti Natasha pic.twitter.com/Kmuhzj6bkZ — ???? + (@IlumiNATTlnatt) October 7, 2022

Declaraciones en vivo

En el video en vivo que grabó este miércoles, habló de mantenerse positiva mientras que su pareja y padre de su hija, el empresario y productor Raphy Pina, se encuentra en prisión.

Asimismo, comentó de disfrutar los pequeños momentos y un ejemplo de eso fue el video bailando que generó opiniones encontradas.

"Puedo hablar con él (Raphy Pina) todos los días, en vez de mirar lo negativo hay que mirar lo positivo. Yo tengo un león y él sabe que tiene una leona que está en la calle", dijo dando a entender que ella está trabajando fuertemente por la familia.

Además de Vida Isabelle, la hija de ambos, Pina tiene otros tres hijos adolescentes de anteriores relaciones.

"Siempre voy a dar la cara con él, por toda la familia. La vida no se ha acabado", afirmó.

"Claro, sí hay tristeza, pero su apoyo me ha levantado", agregó. También contó que cuando su pareja la ve por televisión, como su reciente participación en los Billboard Latinos, se lo hace saber. "Raphy me dice -Baby te vi, me encantó... Ustedes me motivan".

Natti Natasha dijo que sigue trabajando y luchando. "Tengo una pareja por quien luchar y demostrarle que tenemos lo mejor de lo mejor", declaró.