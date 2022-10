Cantando "Sálvame", así disfrutaron los integrantes de RBD la boda de Maite Perroni

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni se casó este sábado con el productor de televisión Andrés Tovar.

Como era de esperarse, a la celebración se dieron cita sus compañeros de la banda RBD. A la celebración acudieron Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Pero faltaron Dulce María y Alfonso Herrera.

Luego del "sí, acepto", la fiesta se armó y los cantantes comenzaron a cantar abrazados "Sálvame" y "Rebelde", dos éxitos de la agrupación que surgió gracias al fenómeno de la telenovela "Rebelde" o "RBD", un remake de la argentina Rebelde Way.

De acuerdo con videos que circulan en las redes sociales, los demás invitados no dudaron en unirse en el recital improvisado. Perroni estuvo irradiando felicidad en su rostro el pasado sábado 9 de octubre.

Indica Infobae que la protagonista de Triunfo del amor se convirtió en la penúltima 'rebelde' que contrajo matrimonio, siendo Christopher Uckermann el único que no ha tenido planes de boda.

El inicio del romance de Maite con el productor de TV Azteca Andrés Tovar fue tormentoso por la relación de él con su exesposa, la actriz Claudia Martín.

Por el escándalo de la ruptura los rumores apuntaron a que Perroni era la tercera en discordia, razón por la que ella amenazó con demandar.

La actriz Angelique Boyer, protagonista de la novela "Teresa", fue otra invitada, Maite y Angelique trabajaron juntas justo en Rebelde.

El actor Sebastián Rulli, al igual que los demás invitados mencionados, son grandes amigos de la actriz.

"We did it! Dando los primeros pasos de la vida q deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", escribió la artista en sus redes sociales.

¿Qué hacen los exintegrantes de RBD?

La banda debutó en 2004 y luego de 11 años de ausencia se reunieron para el concierto virtual "Ser o Parecer 2020".

Cada uno siguió su camino en materia personal y profesional. Anahí se casó con el político Manuel Velasco Coello y tiene dos hijos; Fonso Herrera se dedica a la actuación y dirección en los Estados Unidos, mientras que Dulce María y Christian Chávez han seguido intentándolo en la música y con apariciones televisivas.

En tanto que el actor y cantante conmocionó a sus fans al declarar que se encuentra enfocado en sus estudios espirituales, razón por la que dejará de realizar contenidos comerciales.

“Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, expresó en mayo pasado a sus más de dos millones de seguidores.

El artista de 35 años expresó que los contenidos que actualmente gozan de fama y popularidad no llevan un mensaje positivo a la sociedad, sino que abonan a un flujo de baja energía.

Tendencia en Perú



DULCE MARIA Y LASSO pic.twitter.com/8rEhLhUaLb — DM_PERÚ (@LeidyDulceteRBD) October 10, 2022

Anahi sai puxando os RBDs Ucker e Christian até Maite Perroni e todos começam a cantar Rebelde abraçados. ?? (Video Completo) pic.twitter.com/7pOd1xUsH0 — RBD (@rbdmaniaco) October 10, 2022