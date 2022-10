Cyn Santana, rapera de origen dominicano que se destaca en serie de VH1

Conocida por su música y por su papel recurrente en la exitosa serie de VH1 “Love & Hip Hop: New York”. Cyn Santana es una artista del género urbano nacida en Nueva York de origen dominicano y salvadoreño que se ha destacado como modelo y empresaria y que ha conseguido asociarse con grandes marcas como Savage x Fenty de Rihanna.

Actualmente promueve “Pégame”, un tema con sonidos actuales cuyo video fue rodado en República Dominicana y en el que ella asegura se muestra a una mujer actual que no necesita de un hombre para divertirse.

“Es un tema bien pegajoso para las chicas que les gusta el can, que quieren salir por ellas mismas”, así define el tema con el que se adentra al mercado en español.

Continúa: “Siempre he sido alguien que alienta a otros a hacer lo que los hace felices y ser quienes son en voz alta”, señala Santana

Esta canción llega después de sus temas en inglés "Come", "PQNMJ" y "Gimme Light", que la han llevado a ser reconocida en importantes espacios mediáticos como Billboard: "On The Radar Latin: Emerging Artists to Discover", además de su destacada participación en la serie de VH1.

“Yo participo en la serie Love & Hip Hop: New York, soy de Nueva York. También soy modelo, colaboro con Rihanna, para la compañía de ella. Soy madre”, se describió.

De cómo llegó este proceso a su vida reveló lo siguiente: “Desde pequeña amaba el arte, el modelaje y la música. Me puse para esto desde los 10 años”, dijo.

Continuó: “Siempre trataba de encontrar oportunidades, en ese proceso conociendo gente se me presentó una oportunidad con el programa y la acepté, aunque, en ese proceso de seguir mis sueños tuve que priorizar esto por encima de los estudios”, señaló.

A partir de esa oportunidad su vida cambió.

“Como el show es tan grande, gracias a esa plataforma surgieron más oportunidades”, reconoció.

Mujeres en la industria musical actual

Sobre el rol que las mujeres están tomando en la industria musical actualmente, Cyn se dice muy feliz de estos cambios.

“Estoy demasiado orgullosa de ser mujer y estoy agradecida que se le esté dando chance a las mujeres, porque hemos visto cómo con el tiempo las cosas se han ido desarrollando, y cada día se abre las puertas a mujeres, en especial, dominicanas”, estimó.

"“[Sobre Tokischa] ‘No entiendo por qué se critica tanto a las mujeres cuando cantan canciones fuertes, pero al hombre se le alaba”. " Cyn Santana Cantante urbana “

También valoró el empuje que se le ha dado a la música urbana en español. “Me encanta verlo, ser parte de este proceso, ser mujer y que se nos tome en cuenta”, reiteró, aunque reconoce que aún falta mucho camino.

“Aún las mujeres somos muy criticadas, por eso admiro lo que está haciendo Tokischa. Ha marcado un estilo muy único”, dijo.

Su faceta de modelo

Ella se toma en serio el modelaje, así dice busca inspirar a mujeres con cuerpos normales, similares al de ella, se sientan identificadas.

“Para mí es algo bien serio, no es solamente es ponerme una ropa y decir que soy modelo, busco romper estereotipos. Las mujeres somos distintas”, añadió.

Ella es madre de un niño de 4 años, al que ha tenido que restarle tiempo por perseguir sus sueños.

“Todo se ve lindo, pero es díficil dejarlo por un tiempo, cuando estoy con él trato de darle tiempo de calidad, porque sé que luego tendré que alejarme nuevamente. Es un balance que trato de tener pero es muy complicado”, dijo, sin embargo, reconoce que gracias al apoyo de su familia su hijo no nota tanto su ausencia. “Me tranquiliza que sé que está en buenas manos”, estimó.

Proyectos Enfocada en la música Está enfocada en la música, la que combina con otros proyectos; iniciará su propio programa en inglés y español (podcast) con un amigo que también participa en el show de VH1“Love & Hip Hop: New York”. Este será más personal. “Estoy enfocada en la música y ojalá pueda regresar a RD y presentar todo lo nuevo que estoy haciendo con la música, mientras tanto disfruten de Pégate”, dijo.