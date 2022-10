Nathalie Hazim: “Yo quiero hacer cosas buenas, no me jacto de lo malo”

Nathalie Hazim forma parte del grupo de cantautores y cantautoras que mantiene su apuesta a la honestidad en sus composiciones.

Pese al cerco de la música urbana y otras corrientes, mantiene su vista fija en un horizonte que le permite ver más allá de la inmediatez de los contenidos tendencias en redes sociales.

Hace pocos días, la artista estrenó “Desde cero”, una producción discográfica con la que reafirma su compromiso con lo que cree: dejar música que perdure en el tiempo y que lleve un mensaje positivo al público.

“Desde cero” es su cuarta producción discográfica de estudios y es el primer sencillo que está promoviendo..

“Este disco lo venía trabajando desde 2019. En todo el proceso de creación, siempre decía que deseaba ser lo más honesta posible en todas las canciones. Comencé a escribir una cantidad de canciones que hasta me sobraron, pero lo que si tenía claro es que en ese trayecto me sentía feliz cantando canciones, que como lo es ‘Sin avisar’, que es una composición que cuando la canté me quebré, por su contenido”, aseguró a Diario Libre.

Una de las estrofas de ese tema dice: “Hoy en la noche estoy aquí pensando...quiero llamarte y no puedo. Te llamé sin avisar, como siempre, buscando un refugio...”.

Expresó que la grabación de este álbum de balada pop, que ya está disponible en todas sus plataformas digitales fue de crecimiento personal y profesional.

“Desde cero es una colección de canciones en la que relato vivencias, en donde la fuente principal de todo es el amor. En el amor no hay errores porque es el mejor aprendizaje que tenemos en la vida, porque todos nos movemos por amor”, afirmó.

La intérprete de “Te cuento” consideró que este disco representa una proceso de superación. Con pasos firmes mantiene su decisión para dejar una buena huella en la vida.

“Yo quiero hacer cosas buenas, no me jacto de lo malo, aprendo de la experiencia negativa. Quiero aportar para que seamos mejores personas y creo la música si educa. Quisiera dejar siempre algo a través de mis canciones”, reflexionó.

“Desde cero” es un repaso de su vida, el cual está envuelto en un concepto distinto a lo que había hecho hasta ahora.

Nathalie Hazim es admira la pintura surrealista, en ese sentido contó con la colaboración de la maestra Ada Balcácer. “Me refugié en ese movimiento para exaltar cada una de las canciones como una obra surrealista, plasmada en cada portada de los sencillos o en los videos, ahí la gente podrá apreciar lo que te digo. Existe una vinculación estrecha entre la creatividad de figuras como Salvador Dalí”.

El disco cuenta con 11 temas, compuestas por la cantante y Alexandro Seguí. También participan los músicos Manuel “Papo” Matos (guitarrista) y Fernando Maca (bajo.

Una experiencia inmersiva

Creó la página web www.desdecero.do en la que el público podrá disferutar de una experiencia inmersiva en la que conocer el proceso creativo de su disco.

Estará disponible para la compra el disco compacto, así como una versión en formato de vinilo, así como un libro que tendrá además de los escritos, el disco”.

Ada Balcácer

La maestra Ada Balcácer elogió el talento de Nathalie Hazim y ponderó su iniciativa de hurgar en el surrealismo para hacer disco.

“El ritmo de la vida es representado por los paisajes eso es madre la tierra, donde se unen la poesía, la letra, la pintura. Abierta a un infinito. El talento no es común, el talento es único, individual y desconocido. Cuando uno conoce una persona por su talento, inmediatamente uno tiene que rendirle homenaje y felicitarla”, expresó la destacada artista Ada Balcácer.

Al referirse a ella dijo que fue un privilegio conocerla. “Fue una gran oportunidad contar con su colaboración. Duré unos tres meses y medios pintando, vivir sus enseñanzas fue algo extraordinario, el valor de su obra es muy grande y está presente en nuestra portada del disco”, afirmó.

En agenda

Dentro de pocos días viajar a Miami y a Costa Rica para agotar una agenda promocional. Posteriormente regresará al país para involucrarse en la organización de un concierto que tiene previsto realizar en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

"Desde cero" cuenta con 11 composiciones originales de Nathalie Hazim y Alexandro Seguí, además de meses de trabajo en equipo junto a sus músicos y amigos Manuel “Papo” Matos (guitarrista) y Fernando Maca (bajo), completando un álbum que simultáneamente con el sonido que presenta se muestra mucha complicidad.

Las canciones de su nuevo disco 1. “Desde cero” 2. “Sin avisar” 3. “Quédate” 4. “Quiero” 5. “Para mí” 6. “¿Qué haces?” 7. “Sin salida” 8. “Más de lo que soñé” 9. “Puertas adentro” 10. “Tus silencios” 11. “Vive tu vida”