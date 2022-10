Olga Tañón revela el trastorno que sufre desde niña

La cantante y bailarina puertorriqueña Olga Tañón dio a conocer el trastorno que padece desde la niñez y cómo ha podido lidiar con ello a lo largo de los años.

Se trata de una condición que afecta la manera en que se lee y escribe. "Cuando yo me criaba, yo no sabía que era dislexia", reconoce. "Lo supe cuando tenía más de treinta y tantos años... Luego que me enteré, lloré y lloré porque todo lo extrañamente vivido tenía un nombre", dijo la intérprete de "Cómo olvidar".

Como reseña People en español, Olga admite que para ella "fue muy triste" en aquel entonces descubrir lo que le pasaba y que tenía que ocultarse para leer y escribir.

Según sus palabras con esta confesión ha querido transmitir que, con esta enfermedad se puede salir adelante, a pesar de los momentos duros que a veces hace pasar. Por ejemplo, al leer el teleprompter, al escribir una canción, y en otras situaciones.

Si bien al inicio le afectó, el tiempo le ha hecho entender el proceso y aceptarlo. "Para todos los que son como yo, tranquilos que esto nada tiene que ver con la inteligencia", expresó con positividad. "Si tienes Dislexia pues bienvenido al club", señaló.

Más sobre la Dislexia

Trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer.

La dislexia es una discapacidad del aprendizaje en lectura. Las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores. También pueden tener dificultades con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia del individuo.

La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión. Algunos de los síntomas son el retraso para aprender a hablar y leer, y la dificultad para aprender nuevas palabras.

La mayoría de los niños con dislexia puede salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada.