Tokischa acepta que le quedó mal su participación en vivo en Tiny Desk

La exponente urbana dominicana Tokischa actuó en “Tiny Desk”, una serie de conciertos organizados por el programa de radial All Songs Considered de NPR Music a propósito del Mes de la Herencia Hispana.

Lejos de la novedad que representan esas sesiones en vivo tipo 'unplugged' en la que el artista se apoya de solo unos cuatro o cinco músicos en una pequeña sala o espacio, la exponente de "Desacato escolar" ha sido tendencia este miércoles en las redes sociales, pero por desafinar.

Desde voz desentonada, 'gallos' y gritos onomatopéyicos como el ladrido de una perra para ilustrar el polémico tema grabado con el reguetonero J Balvin, caracterizaron su participación.

Ante las críticas, en algunos mensajes burlas, memes y en otros apoyo de muchos de sus seguidores, la urbana acudió a Twitter para reconocer que no fue su mejor show y afirmó que previo a esa grabación no había ensayado, se encontraba enferma y en medio de una gira.

"(sic) Ya sabía q me había quedado mal el tiny desde q lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour, pedí otra fecha pero no se podía, se le dio rulay, lo músico sí le metieron, yo les debo un buen live sesh gracias y sorry", escribió en su cuenta de Twitter.

Agregó la palabra en inglés 'Sorry' (Lo siento), dando a entender que hará otra mejor sesión a la expectativa de sus seguidores.

Los comentarios han sido pintorescos y el corte de su sonido onomatopéyico ha sido el más reproducido. "Hizo muy bien Tokischa en pedir disculpas por ese live, eso demuestra que quiere superarse", escribió el usuario Diógenes Hernández.

"El Tiny Desk de Tokischa parece un sketch de una mala audición", comentó el tuitero @donjulio; "O sea, se sorprenden de Tokischa siendo Tokischa. Sí, a ella es a quien han hecho famosa", dijo la usuaria Lía Pichardo.

Otros mencionaron que, si bien Tokischa es buena rapera, se queda corta como cantante.

Más temprano su equipo envió a todos los medios de comunicación una nota de prensa bajo el título "Tokischa, primera urbana dominicana en participar en Tiny Desk", en la que destacó que cantó sus temas más controversiales al estilo bossa nova, reggae, bachata y merengue.

Llamó la atención que los seis integrantes de la banda que acompañó a “La Toki” vestían ropa que hacía alusión a la comunidad LGTB.

Tokischa además incluyó en su cancionero el tema “Somos iguales”, “Delincuente”, “Estilazo” y “Traficando”. Para su participación la criolla vistió chaqueta plus size verde oliva con un enorme cinturón blanco, con un peinado de dos colitas delantera y el resto del pelo suelto, indica la nota de prensa.

La plataforma de presentaciones se ha convertido en un referente de grandes artistas, relevantes dentro de la industria. Ha recibido a personalidades como Carla Morrison, Dua Lipa, Sting, Shaggy, Ozuna, C.Tangana, entre otros.

A continuación, el video completo: