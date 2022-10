Productor Mauro Bertran comparte cómo lidia con el bloqueo creativo

Mauro Bertran El Código Secreto tiene 15 años de trayectoria en la industria musical y ha trabajado con artistas como Wisin y Yandel, Lenier Mesa, Farruko, Thalía, Gente de Zona, entre otros.

Lo usual es que su enfoque se mantenga en colaboraciones con artistas de música urbana, pero también ha trabajado con otros géneros como salsa, merengue, música tropical o bachata.

Durante el año 2018 la carrera profesional de este productor recibió un impulso que resultó en una diversidad de oportunidades para trabajar con artistas reconocidos.

El impulso fue a raíz de haber producido el tema “Qué nochecita” del cantante cubano Lenier Mesa; otro tema de este cantante que también se volvió un hit es “Cómo te pago” cuyo lanzamiento fue en 2020.

La forma en que el productor lidia con el bloqueo creativo

Incluso la persona más creativa no puede escapar del bloqueo creativo, ya que esto suele ocurrir por razones diversas. En el caso del productor cubanoamericano, este comenta que en ocasiones tiene este tipo de bloqueos por alguna situación personal o porque simplemente ese día no fluye de la manera usual y la creatividad no es la misma.

Cuando ocurren estas situaciones, Mauro Bertran afirma que lo que le ha funcionado hasta ahora es tomarse un descanso y regresar con fuerzas renovadas.

Según su experiencia, no hay que forzar la situación y obligarse a ser creativo cuando no hay fluidez en el proceso.

El trabajo usual de este productor es hacer de todo, ya que ha podido trabajar con diferentes géneros musicales que le han permitido colaborar incluso con un gigante de la salsa como Gilberto Santa Rosa, indica una nota de prensa.

El productor se enfoca mayormente en música urbana y se especializa en reggaetón, pero le gusta seguir ganando conocimientos y experiencia para mantenerse con las tendencias musicales.

Los consejos para los productores

Las plataformas digitales han servido como una forma ideal para hacer que la música llegue a un público internacional de manera más sencilla. Esto también ha servido como medio para descubrir más talentos y por ende hay mucha más competencia en el medio.

Tomando esto en cuenta, el productor cubanoamericano comenta que hay ciertas cosas que los que aspiran a ser productores deben considerar. Según su experiencia, se necesita enfoque, ser persistente y no desviarse de lo que se quiere lograr.

Durante sus inicios, Mauro Bertran acudía a clases, trabajaba en una pizzería y ganaba experiencia como productor al mismo tiempo. Se dirigía al estudio de grabación a las 9 p.m. o 10 p.m., pero esto nunca fue una razón para desistir de sus metas. Ser productor musical es algo que realmente le encanta a este cubanoamericano porque es un proceso que requiere de mucha creatividad.

Otro de los consejos que comparte con quienes aspiran a ser productores discográficos es que se debe aprender a trabajar con cada artista de manera individual. Según comenta el productor, cada artista tiene su propia forma de expresar su arte y hay que comprender qué es lo que el artista quiere y escuchar qué visión tiene para la canción.

Mauro Bertran afirma que como productor es una herramienta que sirve de ayuda para que el artista pueda transmitir lo que quiere. Además, destaca que al trabajar no tiene un patrón a seguir porque todo se basa compartir ideas y emociones para llegar a un producto final que sea del agrado del público.