Prensa haitiana se hace eco de competidora de su país que pasó a la final de "The Voice Dominicana"

Que una concursante haitiana haya pasado a la final de un programa como The Voice Dominicana no es algo que pase desapercibido y la prensa haitiana lo sabe. Por esta razón se ha hecho eco de la participación de la talentosa cantante.

Desde que Deborah Henristal, llegó a las audiciones de The Voice con muchos nervios, pero decidida a convertirse en un ejemplo a seguir para los niños y jóvenes de su país: Haití, su talento fue reseñado en redes sociales. Sin imaginarse la euforia que causaría desde que comenzó a interpretar el tema “Al final”. Los cuatro coaches se pusieron de pie para pelear por la voz de la chica del pelo rizo, pero ella no tardó mucho en decidir quedarse en el team Musicólogo.

Así fue destacándose con cada presentación hasta llegar a la final, venciendo en el camino a talentosos artistas tanto de República Dominicana como de Venezuela, Cuba, Estados Unidos y España, que buscaban un espacio en la final.

El ganador de The Voice Dominicana recibe un premio de RD$2 millones, un contrato con Universal Music y una estatuilla que lo acredita como el triunfador de esta temporada.

"Lenouvelliste", uno de los periódicos más importantes de la nación caribeña describe su participación en la semifinal de la siguiente manera.

El suspenso estaba en su apogeo. Al comienzo del espectáculo, se revelaron los nombres de los artistas que tenían suficientes votos para actuar en la semifinal. Déborah Henristal validó su billete. No así R Smith (el otro cantante haitiano). A partir de ese momento, por tanto, todas las miradas y apoyos se dirigieron en una sola dirección. Un único objetivo: ¡que Déborah llegue a la final!

En esta etapa de la competencia, Déborah Henristal interpretó "A change is going to come" de Sam Cooke. Una actuación que le valió la ovación de pie de los entrenadores y el reconocimiento del público. La intérprete de "What is this love", toda emocionada, dedicó esta actuación a Mikaben, fallecido la víspera en Bercy.

A partir de ahí, fue la carrera por votar antes de las 9:45 de la noche. Mucha presión porque las votaciones en el sitio se interrumpieron abruptamente. Solo podíamos contar con los votos por sms. Lo cual, afortunadamente, fue suficiente.

Déborah Henristal está clasificada para la final de La Voz Dominicana en el equipo Musicólogo. “Me siento feliz, orgullosa y honrada de llegar a la final de La Voz”, dijo Déborah Henristal, respondiendo preguntas de Ticket. “Es una competencia en la que había soñado participar y verme ahora en la final, francamente, no tengo palabras”, agregó con emoción en su voz.

La final de “La Voz Dominicana” se realizará el domingo 23 de octubre de 2022. La cantante evangélica es la segunda haitiana en llegar a la final de “La Voz Dominicana” después de Crushman Saul, el año pasado.

"Déborah Henristal necesitará nuestro apoyo para ganar este concurso. Las votaciones se abrirán el domingo durante la final. A partir de ahora, ¡todos detrás de Déborah Henristal!", reseñan este y otros medios de su país.

Déborah Henristal es una cantante haitiana que ya ha tenido experiencia en otros concursos en su país, dueña de una potente voz que puede alcanzar registros altísimos. Maneja a la perfección tanto los agudos como los graves. Vive en el país desde hace un par de años, es cristiana y en República Dominicana pertenece a un ministerio, en donde se dedica a predicar la palabra de Dios, cantando y adorándolo con su voz.

A continuación, su audición y otras de sus participaciones hasta la semifinal