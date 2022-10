Manuel Alejandro: “Voy a cantar las canciones a las que el público puso alas”

Manuel Alejandro tiene méritos suficientes para que se le considere el mejor compositor español del siglo XX. La calidad de su prolífica obra le han dado ese reconocimiento. Más de 600 canciones en su repertorio, cuyos títulos contribuyeron a la proyección internacional de cantantes como Raphael, Julio Iglesias, José José, Emmanuel, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Rocío Jurado y Plácido Domingo entre otros.

El autor, entre otras canciones de “Lo mejor de t uvida” (Julio Iglesias); “He renunciado a ti” (José José), “Como yo te amo” (Raphael), “Tengo mucho que aprender de ti” (Emmanuel) y “Se nos rompió el amor” (Rocío Jurado” tendrá un encuentro íntimo con los dominicanos.

Con “Te voy a contar mi vida”, pautado para el 4 de noviembre, a las 8:30 pm. en el Teatro Nacional Eduardo Brito es una puesta en escena a piano solo.

El multipremiado Manuel Alejandro concedió una entrevista a Diario Libre por teléfono desde su residencia en España, en la que repasó su exitosa trayectoria en el arte.

“Yo he tardado mucho en decidirme a actuar ante el público porque no era mi cometido. Lo mío ha sido siempre escribir canciones, porque si yo llego, como me propusieron, a grabar un disco, no habría hecho ni la quinta parte de lo que he escrito en mi vida”, reflexionó el maestro Manuel Alejandro.

Recordó que en una ocasión le comentaron que era bueno para su carrera que interpretara algunas de las canciones que popularizaron renombrados cantantes. A partir de ahí nació la gira, la cual lo tiene muy entusiamado.

“Voy a cantar las canciones a las que el público le puso alas y que hoy le pertenecen. Entonces no había más remedio que empezar ya porque la edad no perdona y mañana no se puede hacer nada”, dijo en tono de broma.

Manuel Alejandro ya actuó en el Teatro Real de Madrid en donde fue recibido con gran alegría.

“Yo creo que no soy cantante, ni tengo los estilos del divo porque estado toda mi vida delante del piano y solo”.

En “Te voy a contar mi vida” promete una noche cercana y le que agradecerá a los dominicanos la fidelidad a su creación.

Cantará al piano una selección apretada de su repertorio, pero dándole un puesto a cada canción.

“Yo hago de protagonista y es como una telenovela que cominza con un argumento, que soy yo; y mis dichas y desdichas en el amor. Puedo ser yo o cualquiera que lo esté escuchando”, afirmó el baladista.

Reconocimiento

Manuel Alejandro ha recibido, entre otros reconocimientos la declaratoria de Hijo predilecto de Andalucía y también de Jerez, Grammy Latino a su trayectoria musical, la Medalla de Oro de Bellas Artes del Estado español y se convirtió en el primer galardonado del Latin Songwriters Hall of Fame, entre otros.

Cuando escucha que es considerado como el mejor compositor español del siglo XX, piensa que es un reconocimiento pero que no se considera como tal. “No se si soy el mejor, pero sí el más constante escribiendo. He tenido un almacén en el alma lleno de ideas y situaciones bonitas o feas, que se puedan hacer canciones. Nunca me faltó, mi vida estuvo rodeada de inspiración para llegar a alguna parte”.

Raphael

Su compatriota Raphael fue quien le grabó cuatro canciones. Estableció una relación de amistad con el desde el año 1962. “Le escribí hasta hoy unas 120 canciones a Raphael, con el tengo una excelente amistad. Entre ellas ‘Yo soy aquel’ que le dediqué a mi esposa, ”, rememoró.

La última cancion que le escribió a su hoy difunta compañera de vida se titula “Y ya te quería” que interpreta Alejandro Sanz.

"Mi mujer fue mi gran cómplice. La pandemia me la arrebató luego de 58 años juntos. Ella y mis hijas han sido un gran soporte para mi " Manuel Alejandro Cantautor “

Mensaje a nuevos talentos

Reconoció los cambios que se han producido en la música y no es ajeno a ellos. “Los nuevos autores no entran en la forma de hacer la música que hacía yo, pero además es algo para lo que hay que prepararse. Yo hago las orquestaciones, escribo con una técnica y hay que estudiar todos los días. Creo que la preparación hoy de la persona que se dedica a escribir canciones o cantarlas... tiene una preparación más ligera”.

Consideró que en la actualidad se elaboran temas que no son canciones y puso como ejemplo el rap. “Pero eso es con lo que se está crecienndo la juventud de hoy, como sucedió hace 30 años cuando el mundo conoció la bachata de la mano de Juan Luis Guerra. Luego ha venido una menor preparación del autor”.

Elogió el talento de Rosalía, aunque señaló que hace cosas extrañas. “Es una fenómena, su timbre de voz nos atrae, tiene buen equipo. Y es con lo que está el público ahora y serán los íconos de la juventd de hoy”.

Del concierto

Manuel Alejandro admitió que tiene mucho deseo de llegar al país. Aspira que a que todos salgan satisfechos de lo que ha preparado para los dominicanos. l