Rosario Flores se adueña del corazón dominicano con su pasión gitana

Tras cuatros años sin visitar el país, la cantante española de origen gitano Rosario Flores se adueñó la noche del sábado del corazón del público dominicano con su pasión gitana.

Flores regresó a la República Dominicana para celebrar sus 30 años en la música con su gira “Te lo digo todo y no te digo nada”, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, Plaza de la Cultura.

La hija menor de la fallecida Lola Flores “La Faraona” realizó un viaje musical durante aproximadamente dos horas, estuvo acompañada por su banda y bailarines flamenco.

El inicio de una noche de magia y arte

Cuando el reloj marcó 8:37 de la noche subió al escenario el cantautor dominicano Manuel Ramón,conocido como Manerra, quien saludó a los fanáticos presentes.

Manerra interpretó cuatros canciones, al tiempo que agradeció a la producción del concierto por la oportunidad.

“Nos sentimos privilegiados de estar aquí. Es un honor para nosotros estar al frente de ustedes”, expresó Manerra con una sonrisa en su rostro.

Luego de esta parte, la artista salió a la escena a la 9:05 de la noche y fue recibida con una ovación de un auditorio totalmente lleno. Tenía puesto un pantalón negro, chaqueta blanca con bordados negros y un sombrero al mismo estilo que su vestimenta.

El escenario estaba adornado con luces de colores, una pantalla gigantes, los flashes de las cámaras del público, sin embargo, la fuerza gitana de la hermana de Lolita Flores era tan imponente que toda las miradas se dirigían hacia su persona.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/23/grupo-musical-sobre-un-escenario-cea47fbb.jpeg La artista interpretó sus éxitos. (BRAYLIN PAREDES)

La primera canción que interpretó fue “Te lo digo todo y no te digo na” (2021), la canción que da nombre a su gira. Después “Mariposas blancas” (2021) junto a sus coritas y guitarristas.

Continuó con “Yo me niego” (2013), Tema que se lo dedicó a toda las mujeres del mundo y las exhortó a negarse al maltrato.

Tras entonar estas composiciones, la artista de 58 años, manifestó su agradecimiento a la nación por apoyarla durante estos años.

“Santo Domingo, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que tenía mucho tiempo que no venía a visitarlo. Quería agradecerle por siempre recibirme y queremer”, expresó Rosario al saludar al público.

Después de ahí fluyó una complicidad con el público,a pesar de no pisar esta tierra por un tiempo, lo que demostró que el cariño de los dominicanos hacia ella se mantiene fiel y firme.

Por un momento ha salido Rosario y entran a la tabla los dos bailarines de flamenco que ofrecen un espectáculo que es aplaudido por todo los presente.

Sin la chaqueta y el sombrero regresa. La ovación no se hizo esperar y esta correspondió con un beso como de una madre que ansiaba ver a su hijo.

Prosiguió con: “Gloria a ti”, (2016), “Al son del tambor”(2022), “Mi gato” (1992), “De Ley” (1992). A medida que entonaba estas piezas musicales jugaba con su pelo y con sus manos.

Al entonar “Que bonito” (1996), que describe el sentir especial de la artista tras la muerte de su hermano Antonio Flores, y el duende que entres ellos cohabitaba, era visible la nostalgia en su voz.

Los asistentes cantaron al unísono la balada y fue el momento más bellos de la velada, al punto que la cantante dejó de cantarla para escuchar las voces del público.

Con un nuevo cambio de vestuario, ahora con minifalda. Inició “Algo contigo” (2008) una de la composición que más pedía el aforo escuchar.

Mientras la melodía retumbaba el auditorio una pareja se fundió en un abrazo que parecía no tener un final, luego la miradas se cruzaron y apareció un beso que reafirmó su amor.

“Como quieres que te quieras” (2001) , canción del álbum”Muchas flores” y que recibió el premio al mejor álbum pop vocalista y a la mejor canción en el Grammy Latino (2002), despertó la euforia en los concurrentes.

Una fanática vociferó con ímpetu : “Viva tú arte, viva la madre que te parió, te quiero”.

Rosario del Carmen González Flores, nombre de pila de Rosario Flores, se despidió de los asistentes y por un instantes parecía que todo se había paralizado y un silencio reinó, sin embargó, de repente todo gritaban otra, otra, otra.

Y como un relámpago caído del cielo el escenario volvió a tener luz y apreció la cantante española y dijo: “Así me gusta que llamen, que me pidan, así me gusta”.

Empezó de nuevo la fiesta del arte con “Sí pudiera” (2008), “Meneito” (2001) y “Marcha” (2001). Estas dos ultimas fueron baildas y coreadas por los fanáticos sin saber que se acercaba el final del trayecto musical.

Por último, “No dudaría” (2008) fue el cierre de una velada de energía, de canto al amor, a la vida y sobre todo de fe y esperanza.

“Que si ya Dios quieres, volveré pronto. Se lo prometo que volveré”, concluyó Rosario.