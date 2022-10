Mozart La Para aclara sobre su concierto en el United Palace

El concierto que el exponente urbano Mozart La Para tenía pautado para el próximo 23 de noviembre en el United Palace, en New York, Estados Unidos, será reprogramado, no cancelado como circuló en las redes sociales.

La información fue confirmada por el artista a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que la nueva fecha será anunciada en los próximos días.

"Loud and Live, informa que por circunstancias imprevistas el espectáculo de Mozart La Para "Next Level" que se llevaría a cabo en New York el próximo 23 de noviembre en United Palace, será reprogramado", citó el documento.

Continuó diciendo: "Agradecemos la comprensión, lamentando los inconvenientes que esto pueda acusar a quienes ya tenían sus entradas. La información detallada con la nueva fecha se anunciará en los próximos días, y todo el que haya adquirido los tickets podrán ser válidos a la nueva fecha, o tendrá la oportunidad de regresarlos en el lugar original de la compra".

Desde tempranas horas, usuarios de las redes sociales habían reportado que en la página oficial de la boletería la función aparecía "cancelada".

Mozart La Para tenía pautado presentarse en el United Palace con el concierto "Next Level", nombre que hace referencia a su más reciente álbum, del que se desprende "Mi loca", junto al grupo cubano Gente de Zona.

Los precios del show oscilaban entre 67.70 dólares en adelante.

El United Palace es uno de los lugares más importantes para la presentación de espectáculos en Nueva York, por el que han desfilado grandes estrellas de la música.