En noviembre regresa Disco Forever

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/25/crop-w4719-h3147-disco-forever-ae8db716.jpg

El musical incluirá emblemáticas canciones tales como “I Will Survive”, de Gloria Gaynor; “YMCA”, de Village People; “Love Is in the Air”, de John Paul Young; “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty”, de Sunshine Band, y “Last Dance”, de David Bowie. (FUENTE EXTERNA)