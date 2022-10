¡De música ligera! Coldplay toca emblemática canción de Soda Stereo en Argentina

La banda británica Coldplay inició la serie de 10 conciertos en el estadio de River Plate de Argentina como parte de su gira mundial "Music of The Spheres World Tour".

Chris Martin, a la cabeza de la banda, regaló a los argentinos un momento memorable al interpretar la emblemática canción "De música ligera" de la banda de rock Soda Stereo, en homenaje también al fenecido líder Gustavo Cerati.

“Tienen las mejores voces del mundo aquí en Argentina. Amo cantar para ustedes, pero más amo que ustedes canten para nosotros. Así que ahora van a cantar para nosotros”, pidió para anunciar el cover de “De música ligera”, indeleble clásico de Soda Stereo, que ya habían hecho en 2017 cuando tocaron en La Plata y que Martin interpretó para la gira Gracias Totales, recoge en su reseña el medio Infobae.

“Gracias Zeta, Charly y Gustavo”, saludó a los Soda. “Perdona por mi español”, pidió luego.

Los videos de la interpretación han recorrido las redes sociales siendo tendencia el nombre de la banda.

Himno del rock

De música ligera, interpretada por Gustavo Cerati, es un himno del rock latino. Fue escrita y compuesta por Gustavo Cerati y Zeta Bosio siendo el primer sencillo del quinto álbum de estudio, Canción Animal lanzada a principios de 1990.

Cerati nació en Buenos Aires, Argentina el 11 de agosto de 1959 y falleció un 14 de septiembre de 2014 al caer en coma luego de un concierto realizado en Caracas, Venezuela como parte de su gira.

Fundó Soda Stereo con Zeta Bosio y Charly Alberti en 1982, logrando varios récord de ventas y mega asistencias a conciertos.

Más de la gira

Coldplay deja su sello en cada país que visita. Durante el concierto realizado en República Dominicana le hicieron un homenaje a Juan Luis Guerra y a la música local con "Bachata Rosa".

A Coldplay le quedan otros 9 conciertos en Buenos Aires para continuar con otros países de América Latina.

La banda la completan Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion. En sus éxitos no dejaron de interpretar "My universe”, con los BTS en las pantallas, "Paradise" y "Yellow".