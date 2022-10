Lo que dice El Alfa sobre sus conciertos "pospuestos" en los Estados Unidos

Luego de que se diera a conocer que cerca de siete presentaciones del cantante urbano El Alfa en los Estados Unidos para el resto de este 2022 y en el 2023 fueron suspendidas o canceladas, el intérprete de "Gogo dance" reaccionó en sus redes sociales.

Sin embargo, en vez de aclarar la versión lo que hizo fue confundir más. En su comentario publicado en Instagram Stories alegó que tales "informaciones son falsas" colocando emoticones de risa.

“Esto me da risa. Yo no tengo giras pautadas para este año ni el próximo. Mi gira a nivel mundial será anunciada en febrero del 2023. No tengo compromisos con nadie en USA, esas informaciones son falsas", escribió.

Finalizó: "Att: el que cobra 400 mil dólares por show. El Alfa siendo El Alfa”.

No obstante, en la plataforma de boletería Ticketmaster puede verse que algunos de los conciertos que daría dicen 'postponed' en español 'pospuestos' y con las siglas TBA (To be announced), que en español quiere decir que será anunciado más adelante.

Mientras que otro sale cancelado, como es el caso del The Cosmopolitan of Las Vegas, que de acuerdo con el portal, estaba pautado para el 11 de octubre de 2023.

Los precios aparecen desde 39 hasta 200 dólares.

Comentario de El Alfa en su IG Stories

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/texto-aplicacion-chat-o-mensaje-de-texto-7fc61b9e.jpg El comentario de El Alfa sobre sus giras. (INSTAGRAM)

Estado de las fechas de conciertos, de acuerdo con la plataforma Ticketmaster.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-738572f2.jpg Estado de los conciertos de El Alfa en la plataforma Ticketmaster. (CAPTURA DE PANTALLA.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/interfaz-de-usuario-grafica-texto-aplicacion-correo-electronico-ed48aaa8.jpg Los conciertos pospuestos de El Alfa, según Ticketmaster.com. (CAPTURA DE PANTALLA)

Un concierto que sí está agendado es el Coca Cola Flow Fest 2022 que tendrá lugar el 26 y 27 de noviembre de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, México, DF, que contará con otros artistas como Anuel AA, J Balvin, Jhayco, Myke Towers y Eladio Carrión.

Además de otro show en la ciudad de México, DF el 31 de diciembre.

En la mañana de este miércoles, antes de las declaraciones del dembowsero, Santiago Matías escribió en su Twitter que "El Alfa decide posponer conciertos para pasar tiempo con su familia y trabajar en su nuevo disco, según informa su mánager Euris Matos".

El tuit fue borrado después.

¿A quién creerle?

Esta noticia llega después de que trascendiera quefue cancelado el concierto de Mozart la Para para el 23 de noviembre en el United Palace de la ciudad de Nueva York, para luego el artista aclarar mediante un comunicado y en un "en vivo" que el concierto fue pospuesto, aunque sin dar detalles de fechas.