Marisela: “Prometo una noche inolvidable en el Jaragua”

El teatro La Fiesta del hotel Jaragua se vestirá de gala el próximo 18 de noviembre, a las 9:00 de la noche, con la voz inconfundible de la cantante mexicana Marisela, anunció hoy el productor artístico Alberto Cruz.

La Dama de Hierro, como se conoce a la popular artista romántica, llegará al majestuoso escenario del emblemático hotel del Malecón de Santo Domingo, cargada de un repertorio de canciones que el público ha colocado etiqueta de éxitos.

“La artista está muy emocionada por este reencuentro con el público y desde ya prepara una propuesta cargada de sus éxitos y sus nuevos temas”, destacó el presidente de Alberto Cruz Management.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/30/mujer-con-vestido-de-color-negro-27a94117.jpg

Mientras que, la intérprete de “Sin él” prometió una noche “cortavenas”, en la que no faltarán canciones como “Enamorada y herida”, “La pareja ideal”, “Completamente tuya”, “Tu dama de hierro”, “A cambio de qué”, “Si no te hubieras ido”, “No puedo olvidarlo”, “O me quieres o me deja” y muchas más.

“A todo mi público de mi querida República Dominicana le prometo una noche inolvidable con mis canciones de amor y desamor, las cuales, estoy más que segura, la interpretarán junto a mí, porque la conexión que se da entre nosotros es antológica. Los espero en el Jaragua”, dijo la artista.

Los boletos del concierto de Marisela están a la venta en boletosexpress.com.