The Mindgrenade, revelación del rock dominicano destacada en Berlin Music Video Awards

The Mindgrenade fusiona el rock, la electrónica y lo visual. ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación de rock dominicana The Mindgrenade se convirtió este año en la primera agrupación de este género de República Dominicana en competir en el “Entertainmet Lions for music Awards” del prestigioso festival de Cannes en la categoría “Excellence in Music video” junto a estrellas como Residente.

En el “Berlin Music Video Awards” compite hombro con hombro con bandas como Radiohead, ambos por su video “Where We Collide”.

Este impresionante trabajo audiovisual estuvo a cargo de Nebulosa Audiovisuales bajo la dirección de Francisco Pérez con la dirección de arte y diseño de producción de Michael Canahuate, líder de la banda, quien se ha destacado por una propuesta arriesgada y creativa, gracias a su conocimiento de las artes visuales, las que integra con la música en el concepto de The Mindgrenade.

The Mindgrenade fusiona de manera magistral el rock, la electrónica y lo visual, para jugar en canciones que recrean diferentes paisajes sonoros.

"The Mindgrenade es el medio por el cual expreso mi amor por la música, también es una plataforma para demostrar que el talento dominicano va más allá de las raíces convencionales. Innovar en un mercado lleva sacrificio, trabajo, y a veces hasta soledad y frustración, pero crear un nuevo renglón al que llamamos “synthetic rock” ¡vale la pena!", dijo el líder de la banda Michael Canahuate.

"The Mindgrenade es un proyecto para tarimas grandes y mercados internacionales. Nuestra música es atípica en el mercado dominicano, pero el que nos escucha por primera vez, siempre nos vuelve a escuchar", amplió Canahuate.

La agrupación, conformada por Michael Canahuate, Franklin Cruz, Jonathan Ortiz y Willian Tavarez, además, recientemente agotó una gira por diversos establecimientos del país, y actualmente se encuentra produciendo nueva música, la que piensan presentar en formato extendido en el 2023, indica una nota de prensa.

En Spotify sus temas alcanzan más de 80,000 reproducciones, y decenas de miles de plays en YouTube.