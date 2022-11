Ilegales: 29 años navegando sin importar tendencias

La agrupación Ilegales es sinónimo de trayectoria, éxitos y permanencia. Desde sus inicios en 1993 se han mantenido firmes en el barco de la industria de la música latina.

Con la energía y carisma en temas de merenhouse, hip hop, balada pop, urbano, los multipremiados Ilegan con “Otra atmósfera tour 2022”, con el cual celebrarán 29 años de carrera en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, a las 8:30 de la noche.

Tendrán dos funciones, la primera hoy miércoles 2 y el jueves 3 noviembre. La segunda función se abrió dada la expectativa generada por el primer show, bajo la producción de César Suárez Jr.

Vladimir Dotel, Junior Pimentel y David Díaz (El Chino), estos dos con 11 años juntos al frente de la agrupación, hablaron con Diario Libre sobre los espectáculos.

“Gracias a Dios estamos muy emocionados porque tenemos nuevo show, nueva propuesta llamada ‘Otra atmósfera’ con un mega montaje. Estamos muy contentos con esta función nueva que se abrió el día 3. De verdad, muchas gracias”, comentó Vladimir a DL, líder de la agrupación con hits como “Taqui Taqui”, “Chucuchá” y “Sueño contigo”.

Cuando se enteró que no era una sino dos noches consecutivas pensó dos cosas: primero, un miedo y después una alegría.

Vladi, como es conocido en su círculo cercano, considera que el público tiene muchísimas opciones y ver que la gente “comenzó a comprar los tickets desde temprano, estamos de verdad muy agradecidos con ese público que nos apoya, va a ser una noche electrizante”, dijo sonriente.

“No lo vamos a defraudar”, respondió Junior Pimentel. Mientras que ‘El Chino’, como es llamado el tercer integrante David Díaz, hizo énfasis en poco más de dos horas de música bailable. “Solo Ilegales”, puntualizó.

Reflexiones

Al mirar el recorrido desde aquellas primeras primeras canciones “La Morena” y “Fiesta caliente” y al ser abordados sobre si se sienten profetas en su tierra, Dotel respondió:

“Yo creo que si. Casi tres décadas de carrera montados entre esta montaña rusa con el apoyo del público. No nos podemos quejar”.

En los 90, cuando Ilegales, Proyecto Uno, Sandy y Papo y otros entusiastas de la música comenzaron, les advirtieron que lo suyo era un ratico y que era música desechable.

Ante la pregunta sobre lo que vaticinaron y lo que ha pasado en lo adelante con la música urbana en general, Vladimir Dotel reflexionó: “Se equivocaron desde el primer día cuando decían que con Ilegales no iba a pasar nada. Llenamos Altos de Chavón con solo ocho meses de formados, fuimos a Viña del Mar(Chile); ganamos todos los Premios Billboard, Lo Nuestro, ósea, rompimos el molde, el esquema. Como joven al fin siempre venimos con una revolución y la gente no acepta eso”.

En ese sentido, y consciente de que la música urbana llena los estadios en el mundo, como pasó recientemente con los dos sold out de Bad Bunny en el Estadio Olímpico, sostiene que ahora son otros tiempos y hay nuevos exponentes para una nueva generación.

Dotel dice que Ilegales sigue haciendo buena música y tratando de conectar con la nueva generación, “pero conscientes de que no representamos esa generación”.

En específico, indica: “Nuestra música ha perdurado en el tiempo. No es fácil contar con que tu música sea un clásico. No es fácil, puedes lanzar una canción hoy y el año que viene ya no te acuerdas, pero tú escuchar un “Taqui taqui”, “Sueño contigo”, “Tú recuerdo”, eso no se logra fácilmente”.

Precisa que siempre ha pasado en la historia de la música que los artistas van y vienen. Visualiza que en 20 años lo que hay en lo urbano internacional seguirá evolucionando.

Experimentar con lo retro

Ilegales se mantiene lanzando nuevos temas y en 2022 se destacó “Comiendo callao”, una canción moderna pero con un videoclip que emula lo retro, donde Vladimir Dotel se caracterizó como uno de esos cantantes de los 70- 80 con agro, un diente de oro y camisa estampada.

Al hablar de este trabajo musical expresó que como grupo, siempre le ha gustado experimentar con lo retro.

Expresa que “Comiendo callao” es una mezcla de los merengueros de los 80 con bachata de esa época y buscaron a una profesional para que les arme el flow.

“La aceptación del video ha sido muy buena. Esa mezcla de ritmos; bachata, house y merengue y la historia del tema… ese video fue una película”, destacan.

También, con ese concepto de traer lo mejor de años atrás, Ilegales lanzó la primera colaboración con El Alfa a mediados de este año. “Mi vicio” es definida por los cantantes como un merengue bien acelerado.

Te puede interesar "Comiendo Callao", lo nuevo de Ilegales

Dotel valora a Emmanuel Herrera, nombre de pila del dembowsero, como tremenda persona.

Lo nuevo es “Bachatica” que canta David “El chino”, una canción muy fresca, siendo una bachata moderna. “Siempre estamos reinventándonos”, indica el líder del grupo.

"Se equivocaron desde el primer día cuando decían que con Ilegales no iba a pasar nada. Llenamos Altos de Chavón con solo ocho meses de formados, fuimos a Viña del Mar(Chile); ganamos premios, rompimos el molde, el esquema." Vladimir Dotel Cantante “

El Chino comenta que es la segunda interpretación en solitario al frente del grupo. La primera fue “Dime que si” para el álbum “Tropicalia” (2019), cuyo remix fue con Manny Cruz.

“En este álbum tuve la oportunidad de cantar ‘Bachatica’, que por cierto es una composición de Bryan Dotel, hijo de Vladimir”, dijo.

Bryan ha trabajado en un 60% la producción actual. Los elementos que ha aportado el joven cantante y productor, en palabras de su progenitor son los códigos de ahora y la juventud.

“Cuando nosotros comenzamos teníamos 19-20 años. Ya no lo tenemos”, ríe Dotel.

Por eso entiende que su hijo aporta esos códigos pero sin perder la esencia de Ilegales “porque tampoco somos unos chamaquitos pa’ ta’ inventando”.

Ilegales se preocupa por lanzar álbumes y videoclip con conceptos de sobrada calidad. “Tropicalia” estuvo nominado al Latin Grammy.

Vladimir Dotel fue sincero y no vaciló en decir que los álbumes “no funcionan ahora mismo porque quedan expuestos el primer día que salen mediante las redes”.

No obstante, eso no los detiene. “Pensábamos que ‘Otra atmósfera’ iba a salir nominado. Es un álbum de puros hits. Es el primer álbum que tenemos del que casi el disco entero tiene videos. De 10 canciones tenemos siete videoclip y nos faltan dos”, abunda.

Para el 2023 Vladimir Dotel dice que tiene “cosas rarísimas” que están “locos por lanzar”. Adelanta que son sencillos “raros y también interesantes” y un álbum nuevo.