Ilegales: noche enérgica convertida en una gran fiesta

La agrupación dominicana Ilegales celebró por todo lo alto sus 29 años de trayectoria en la primera de dos funciones en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Energía y éxitos fue la mejor combinación. En su primera noche este miércoles 2 de noviembre a casa llena se vivió "Otra atmósfera", tal cual el nombre del tour, pues el concepto simuló a Vladimir Dotel, Junior Pimentel y David Díaz venir desde el espacio para literalmente armar una fiesta y transmitir a los presentes la misma energía electrizante que desbordan.

El concierto continúa este jueves a las 8:30 de la noche con lo mejor de su repertorio que va desde la música tropical, urbano y merenhouse.

El muñeco astronauta a la altura del escenario y una gran pantalla que mostraba la comunicación por radio del grupo tenía un objetivo claro desde el inicio: dar un viaje en el tiempo con los éxitos que se apoderaron de una generación "Taqui Taqui", "Fiesta caliente" y "La morena".

A las 10:00 de la noche y por las próximas dos horas sumado a unas 25 canciones, banda en vivo, Ilegales mantuvo el mood electrizante, de alegría y de baile, demostrando que los clásicos perduran.

"Tamo happy" y "Yo to toy pa eso" fueron el abrebocas. "El que se quedó no sabe lo que se perdió esta noche”, dijo Vladimir Dotel, líder del grupo, vestido de negro con chaqueta blanca tipo astronauta, para comenzar a cantar "Taqui Taqui" de su álbum "Rebotando" (1997) y la gente se paró de las mesas, pese a no haber espacio para bailar.

"Que chulo es estar de nuevo en casa. Siempre es muy especial presentarnos en La República porque aquí hace ya 29 años comenzamos con esta locura y esta noche damos gracias a Dios que nos permite disfrutar de una noche especial", expresó Dotel.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/03/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-911517d0.jpg La agrupación cantó más de 25 canciones. (SUMINISTRADA)

La chispa y la algarabía de la gente al recordar esos hits siguió con "Como un trueno". Aquella banda, justo en la época de las boy band famosas en el mundo, causó furor llegando a cerrar el Festival Viña del Mar en Chile en 1998.

De vuelta a lo nuevo de este 2022, interpretaron "Comiendo callao", un merengue ripiao moderno al estilo Ilegales que fue aplaudido.

Junior Pimentel resaltó el nombre de Lenny Pimentel, quien lo llamó para formar parte del grupo, algo que veía como un sueño y cantó una de sus canciones favoritas "La cosita".

Un poco romántico

Las revoluciones bajaron unos minutos por una buena razón: escuchar el set romántico o más bien 'suave' de Ilegales. David Díaz "El Chino" también cantó en solitario Bachatica, el nuevo corte musical del grupo y "Tu recuerdo", la clásica balada pop que popularizó Ilegales al inicio de los 2000.

"Y quien diría que por tu amor yo me moriría triste y solo y sin tu amor", dice parte del estribillo que, a propósito, Vladimir recordó que para que creyeran en la canción tuvo que decirle a la disquera que no la escribió él, sino un compositor famoso de ese tiempo.

"Siento", Vladimir se la dedicó a su querida madre, Rosario López, fallecida en 2011, quien fuera su mánager.

En "Como te sueño yo", grabada con Gabriel, las parejas se pusieron a bailar merengue.

Nos fuimos para los 90

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/03/un-hombre-con-un-microfono-en-la-mano-24730141.jpg Vladimir Dotel elogió a Proyecto Uno y a Sandy y Papo. (SUMINISTRADA)

Con otro cambio de vestuario y un juego de luces que se conjugaban con proyecciones de los artistas en la pantalla así como videos musicales, el grupo volvió con la música bailable e hizo un medley que mezcla el reguetón en "Aló bebé", "La pastilla" y "Haciéndome el loco", canciones cuyas letras de cuestiones de pareja sirven para cualquier año.

Fue momento de volver con la máquina del tiempo. En la pantalla se proyectó la época de 1990 donde Vladi, quien goza de una excelente forma física, puso a los asistentes a imaginarlo en la entrada de una discoteca mientras narraba que el seguridad no lo dejaba entrar cuando estaban pegados a nivel mundial los hits anglosajones "Its my life" de Dr. Alban y "The Rhythm of the Night" de la artista Corona.

"Todo esos temas pegados y el seguridad me decía -fiesta privada-", narró a manera de anécdota cuando siendo un 'chamaquito' no imaginaba ser artista.

Muy poco tiempo después lo logró y las vueltas de la vida: eran sus canciones las que retumbaban en la discotecas.

Acto seguido, en la misma onda de los 90, le hizo un breve homenaje a quienes llamó los pioneros del merenhouse, Proyecto Uno, liderado por Nelson Zapata en la ciudad de Nueva York. Y sonaron los acordes de "El tiburón", luego honró a Sandy y Papo, ambos fallecidos, para entonar "Es hora de bailar".

La emoción se apoderó del Jaragua. "Es increíble que seguimos montados en esta montaña rusa 29 años después. La calidad no tiene fecha de expiración", pronunció Vladimir para dar paso a su hit que lo catapultó en esa época, "La morena".

"Sueño contigo", "A que te pongo" y "Chucuchá", este último, un tema que se puede definir como viral con coreografía antes del boom de redes sociales como Instagram y Tik Tok, Ilegales culminó con total entrega el show.

La gente pidió otra y el trío regresó sorprendido y agradecido para despedirse de lo que se volvió una gran fiesta interpretando nuevamente "Taqui Taqui" pasada la medianoche.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/03/una-multitud-de-gente-en-la-noche-e6e69eda.jpg El concierto estuvo a casa llena. (SUMINISTRADA)

Algo más

El lugar habilitado con mesas distó por completo de la música bailable de Ilegales. A pesar de lo incómodo, la gente se paró a bailar, movió las manos y disfrutó el ambiente. Los conciertos son producidos por César Suárez Jr.