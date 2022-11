"Disco Forever", un viaje a la música de los años 70

El musical “Disco Forever” regresa a escena este viernes. El espectáculo creado por el maestro Amaury Sánchez cerrará un ciclo luego de su estreno hace varios años.

Esta vez con Héctor Aníbal, Javier Grullón, Nairoby Duarte, José Guillermo Cortines, Laura Rivera, Karla Fatule, y la participación especial de Irving Alberti y Kenny Grullón.

“Esta versión tiene muchas buenas sorpresas, como el segmento de humor que tendrá Kenny Grullón, así como la actuación del artista Carlos Alfredo”, explicó Amaury Sánchez al referirse a la producción de Javier Grullón.

Además de los protagonistas, “Disco Forever” ofrecerá un renovado repertorio de las composiciones que marcaron la década de los años 70.

“Se trata de un show divertido y en un escenario que, como el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, nos permitirá mostrar una coreógrafía adecuada”.

Amaury Sánchez exhortó al público a usar vestimenta de esa época, pues entiende que le daría más colorido al show.

“Sería bueno que el público acuda al show vestido con ropa de esa época. Pienso que la noche sería más divertida si eso sucede”, aseguró.

Una gran banda integrada por reputados músicos y bajo su dirección interpretarán el repertorio. La coreografía es del experimentado Pablo Pérez.

“Hemos hecho muchas versiones de Disco Forever. Contamos con más de 40 arreglos musicales y en cada entrega siempre incorporamos nuevas composiciones”.

El público disfrutará de un show que reunirá en el escenario alrededor de 30 profesionales, los cuales han dedicado una larga jornada de ensayos.

“Este espectáculo lo hicimos por primera vez en 2003, ya hace 20 años desde esa puesta en escena. Es un musical que se renueva y esta es la última vez que lo vamos a presentar, por lo menos en una función abierta al público. La música disco de los años 70 es rica y esperamos tener una gran fiesta este viernes”.

El productor, director y compositor musical destacó que, en esta ocasión, el espectáculo tendrá una duración de aproximadamente dos horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/03/un-hombre-con-un-microfono-en-la-mano-4f609235.jpg El maestro Amaury Sánchez dirigirá la orquesta. (CORTESÍA DE LA PRODUCCIÓN.)

Algunas canciones

Incluirá emblemáticas canciones de la talla de “I Will Survive”, de Gloria Gaynor; “YMCA”, de Village People; “Love Is in the Air”, de John Paul Young; “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty”, de Sunshine Band; y “Last Dance”, de David Bowie.

El maestro Amaury Sánchez explicó que, debido al accidente de tránsito que sufrió el actor e intérprete JJ Sánchez, tuvieron que sustituirlo por José Guillermo Cortines.

“Esperamos la pronta mejoría de JJ Sánchez, quien se vio obligado a salir de la producción por cuestiones de salud, cediendo su lugar a Memo Cortines, quien ya ha tenido la oportunidad anteriormente de interpretar estas canciones”, comentó el maestro Sánchez.

La intérprete y actriz Karla Fatule reveló que está entusiasmada de poder participar en el musical.

“Será un show inolvidable, me siento súper privilegiada de actuar en esta obra, amo la música disco y me siento honrada de interpretar canciones de Donna Summers”, dijo Karla Fatule, durante la conferencia de prensa”.

"Esta versión tendrá la particularidad de que habrá mayor interacción con el público, más concierto y más visual " Javier Grullón Productor “

Protagonistas

En la década de los años 70, Donna Summer fue considerada como la reina de las discotecas.

El movimiento musical logró posicionarse en el mundo gracias a las diferentes propuestas de solistas y agrupaciones como Diana Ross, Gloria Gaynor y el grupo ABBA (Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Björn Ulvaeus).

Entre los líderes de esa época no debe quedar fuera la popular agrupación Village People, así como Boney M, entre otras.

¡Esta es una gran oportunidad para rememorar o conocer más la música de esa época!.