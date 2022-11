Kenny G cautiva al público con sus melodías en el hotel Jaragua

Con un público rendido a sus melodías desde “Loving you”, su primera interpretación, se presentó en Santo Domingo el saxofonista estadounidense Kenny G terminando con una ausencia en el país de siete años.

Kenny G comenzó el concierto su repertorio desde la audiencia del Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, sumando como segunda canción, desde allí, “Silohouette”, una canción de cinco minutos y medio de su quinto disco de estudio, el cual fue lanzado en el 1988 y que alcanzó el número un en las listas de jazz contemporáneo, el octavo puedo en Billboard 200 y el décimo en la tabla I + Discos B / Hip – Hop. Ya en el escenario, sumó “G Bop” y “Sabor a mi”.

“Muchas gracias amigos, mi español no es muy bueno”, adelantó. “Nosotros estamos muy contentos de estar esta noche aquí con ustedes y muchas gracias por habernos invitado a compartir esta noche tan especial con ustedes. Gracias por venir, vamos a divertirnos. Ahora queremos tocar para ustedes este tema”, dijo previo a “Havana”, con. Una maravillosa combinación de guitarra, batería y percusión.

Acompañado de cinco músicos, desde la primera nota musical el público se dejó llevar por la magia de Kenny G. Y no es para menos, es un artista que hasta está en el libro Guinness y demostró sus dotes con otras interpretaciones como “Forever in Love”, “Naima” y “Pieces”.

Con un sonido impecable, cómplice de una armonía perfecta, el reencuentro de Kenny G y su público dominicano convirtió la velada en mágica, una combinación de éxitos y recuerdos que el público que llenó el teatro disfrutó y ovacionó de principio a fin.

“Ahora vamos a tomar este teatro y lo convertiremos en un club de jazz y lo haremos tocando grandes piezas de jazz desde el 1960 de grandes intérpretes que también iniciaron el bossa nova, esperamos que lo disfruten, se llama Desafinado”, agregó posteriormente

El artista comenzó su concierto desde el público.

Durante aproximadamente dos horas, el artista agregó otros temas como “Anthem”, de su disco “Nes Standars” del 2021; “Sax-o-loco” de “Rhythm & Romance” del 2008”, “Heart & soul”, de su disco homónimo del 2010; “Cadenza”, en un solo de saxofón; “Songbird”, del ålbum “Duotones” del 1986”, y finalmente, “Titanic (My Heart Will Go On)”, completando un verdadero repaso por su gran discografía y abarcado importantes e icónicas interpretaciones como parte de su tour “The Hits”.