Fonseca rinde homenaje a JLG en su concierto en República Dominicana

El cantante colombiano Fonseca se presentó la noche de este domingo en el salón La Fiesta del Hotel Jaragua con su “Viajante Tour”, donde se tomó un momento para hablar de Juan Luis Guerra y la influencia que el dominicano ha tenido en su carrera.

“Quiero brindar por la música que ha nacido en esta tierra. De los compositores que más me ha influenciado, no solo como artista si no como ha manejado su carrera, y que he tenido el placer de conocerlo y cantar con él. Quiero brindar por el maestro Juan Luis Guerra”, dijo el artista.

Acompañado solamente de su guitarrista, el colombiano interpretó la canción “Testimonio” del octavo álbum de estudio de JLG lanzado en el 1998.

“No puedo venir a este país y no cantar una canción del maestro Juan Luis”, dijo Fonseca antes de interpretar la canción, que convirtió en un momento íntimo con el público.

En una participación que se extendió por más de dos horas, el colombiano interpretó temas como “Vine a buscarte”, “Entre mi vida y la tuya”, “Enrédame”, “Ven”, “Besos en la frente”, “Prometo”, “Paraíso”, “Confiésame”, “Historia de amor”, “Gratitud”, “Simples corazones”, “Por Pura curiosidad”, “Volver a verte” y “Arroyito”.

Fonseca se presentó este domingo 6 de noviembre en el país como parte de su gira “Viajante Tour”, en la que compartió sus más grandes éxitos con el público dominicano.