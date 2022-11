Jennifer López cambió legalmente su apellido por Affleck: "Siento que es romántico"

Como si se trataran de segundas oportunidades, la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck retomaron la relación luego de casi 20 años de aquella cancelación de la boda y posterior ruptura.

En 2022 sellaron con un matrimonio aquello que quedó inconcluso. Tras las nupcias, la artista cambió legalmente su apellido López por Affleck o señora Affleck, aunque de manera profesional y por su carrera continúe siendo llamada Jennifer López.

Legalmente aparecerá como la señora Jennifer Lynn Affleck. En tanto que en fotografías, además de su anillo de casada, utiliza una cadena de oro que dice "Mrs" que en español significa señora.

Esto ha traído críticas, en especial de la corriente de empoderamiento femenino que ella promueve. JLo respondió explicando por qué prefiere usar su apellido de casada y dejó claro que se siente orgullosa de eso y afirma que es romántico.

"La gente todavía me va a llamar Jennifer López. Pero mi nombre legal será señora Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema”, expresó de forma tajante en la entrevista ofrecida a la revista Vogue, de la que es portada de diciembre.

"¿Quieres decir que no hay una parte de ti que quiera que Ben sea el señor López? Ella ríe. "¡No! No es tradicional. No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica”, agregó la actriz a Vogue.

Sobre su relación con el actor de "Batman" y la vida en familia, dejó saber que todo va bien.

La casa Affleck-López en Los Ángeles es un lugar donde la familia se ha mezclado. Sus mellizos de 14 años y los tres hijos de Ben de su matrimonio con Jennifer Garner están en edades que oscilan entre los 10 y los 17 años.

La nueva familia es apasionada y expresiva sobre una serie de problemas políticos y sociales. “Esta generación es maravillosamente consciente, involucrada y valiente”, comenta.

Agrega: "Y dirán tonterías sobre cosas muy rápido. Quiero que mis hijos se defiendan a sí mismos y a las cosas que les importan. Quiero que todas las niñas del mundo hagan ruido. ¡Hazte fuerte! Dilo cuando esté mal. No tengas miedo. Tuve miedo durante mucho tiempo: miedo de no conseguir el trabajo, de enojar a la gente, miedo de que la gente no me quisiera. No."

Ha tenido momentos tristes

.@Jlo has always led with her heart, but newly wed and empowered as never before, she’s achieved something hard won: true happiness. https://t.co/UUYeW4IgmB pic.twitter.com/G4mBHR7h5w — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 8, 2022

En otro tema, declara no ser una de estos artistas torturadas y que exprese públicamente sus tristezas.

"Sí, he vivido con una tristeza tremenda, como cualquiera, muchas, muchas veces en mi vida, y dolor. Pero cuando hago mi mejor música o mi mejor arte es cuando estoy feliz y lleno y siento mucho amor”.

Destaca que ese fue el estado de ánimo que rodeó trabajr en la composición y la grabación de su próximo álbum, que será el primero en casi una década, según detalló a la afamada revista.

"No tengo permitido revelar el título, pero baste decir que sirve como una especie de sujetalibros para This Is Me…Then, el álbum que lanzó hace 20 años en los primeros días embriagadores de su relación con Affleck", manifiesta la también bailarina.

“In the beginning I was of the mind that I could say or do anything,” @jlo recalls of her early relationship with Ben Affleck. “I was from the Bronx, and who didn’t say what they thought there?” For our Dec. issue, the star opens up about her love life. https://t.co/5NdxCaNYSu pic.twitter.com/0e8NM5Z1ty — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 8, 2022