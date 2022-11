Buika celebra su reencuentro con los dominicanos en el DR Jazz Festival

Buika es una de esas artistas con las que da gusto conversar. Tiene una visión aterrizada del mundo con la que reafirma su honesta propuesta que le ha caracterizado desde que incursionó en el arte.

Recientemente visitó la redacción de Diario Libre a propósito de su participación este fin de semana en el Dominican Republic Jazz Festival que se desarrollará los días 11 y 12 de este mes en la playa Cabarete de Puerto Plata.

La intérprete de “Mi niña Lola”, “Sueño con ella” o “El último trago” agota una gira artística por el mundo, y en esta ocasión le tocó regresar a la República Dominicana.

“Vengo de muchos sitios. Recientemente he estado en Madrid, Venezuela, Turquía, Colombia, luego de aquí vamos a Noruega… mi gira no ha parado desde que nací (bromeó). Estas presentaciones se iniciaron en febrero y el 27 de diciembre ya estaremos concluyendo”, afirmó Buika

Buika ganó un Latin Grammy por el álbum en el que le hizo un tributo a la memoria de la artista Chavela Vargas. Al comentar la motivación que tuvo para hacerlo, recordó que fue un impulso, que al final le dio grata satisfacción.

“México, su gente son importantes, al igual que todos los países. En todos los países hay personas que, como Chavela Vargas, tienen la necesidad de la redención. Sucede en la música, en la literatura, el cine, el teatro, la pintura, son unos pequeños bálsamos que te ayudan a redimirte”.

El retorno a la escena

Volver a cantar luego de la pandemia ha constituido un reto para muchos artistas. Pero ella, aparte de quitarse el miedo de lo que sucedió, está feliz.

“Poder retornar a los escenarios hace que todo ese miedo que teníamos en el corazón se disipe. Intentar mostrar la sensación de que no pasó nada es imposible porque se nos fue mucha gente, fue doloroso, pero por lo menos hay que pensar que estamos volviendo a reconstruir, esta vez con algunos cambios intrínsecos que nos ha dejado esa experiencia. A mí me ha hecho descubrir que el trabajo es una bendición, que es vida”, comentó la artista.

Llega al país con la autoestima alta. “He vuelto en medio de una gran fiesta, la gente es “jodedora” por naturaleza, los dominicanos son así, los venezolanos… Está siendo maravilloso porque la gente tiene ganas de olvidarse no solo de la pandemia, sino de sí misma, y una buena actuación o una película te da la oportunidad de reencontrarte con todo lo demás”.

El espectáculo

Con los años, Buika ha entendido que no puede esperar nada de nadie, ni de ella misma. Prefiere no generar expectativas de lo que hará en el escenario del Dominican Republic Jazz Festival este sábado en Cabarete, pero sí promete un show hermoso.

“Será bonito ver al público dominicano y extranjero allí. Lo voy a disfrutar minuto a minuto, los shows nos dan la capacidad de hacernos sentir que todo está bien. Allí nos juntaremos todos para disfrutar. El show te da dos cosas, te hace sentir que eres jefe y el público necesita sentir que son los jefes, a esto hay que agregarle el lugar, en donde todos beben, un lugar en el que nadie pelea porque estamos en consenso”.

Reflexión

Al repasar su vida en los escenarios consideró que lo más difícil que ha tenido que enfrentar es mantenerse aferrada a lo que cree.

“Conservar la fe ha sido lo más retador, lo difícil y mantener la inocencia intacta. Con 50 años que acabo de cumplir he descubierto mis súper poderes y que sigo siento inocente, lo cual es una bendición. Como anda el mundo es precisamente el momento que necesitamos más la fe en nosotros, porque nuestro reflejo no es el que se enseña, sino el de otras personas”, aseguró.

Apegada a lo que cree

Buika no lleva su carrera con la presión del mercado o las tendencias que marcan la vida de muchos artistas en este tiempo. “Eso es una tontería, tú lo que tienes que hacer es mantener firme, hacer tu trabajo y no te preocupes por lo que hacen los demás. He visto algunas amigas que se han asustado por la música urbana e intentan ponerse un bikini y bailar reguetón, lo cual para mí es un error. Hay que mantener fiel a lo que somos y dejemos de temernos, hay que promocional lo maravilloso que hay dentro de ti, si te dejas llevar por lo que oyes y no por lo que te escuchas a ti mismo estás perdido, hay que desechar la culpa porque eso no sirve para nada, hay que sentirse responsable por todo y hay seguir adelante y mejorar lo que hicimos”, aseguró.

Tributo a Los Panchos

El trío mexicano Los Panchos es su nueva apuesta con la que le hará un tributo a la popular agrupación.

“Es un repertorio de Los Panchos y lo hago porque creo que el mundo le debe mucho a esta emblemática agrupación, por lo menos el no olvidarlo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/un-hombre-sentado-en-una-silla-4fc4aec2.jpg Rafelito Mirabal, director de Sistema Temperado. (ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/un-hombre-con-traje-y-corbata-ff700870.jpg El puertorriqueño Néstor Torres, entre los protagonistas. (ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/un-grupo-de-personas-posando-por-un-foto-043702af.jpeg El Grupo Bonyé también subirá al escenario. (ARCHIVO)

Del Festival

La Fundación Educativa Dominican Republic Jazz Festival organiza, como cada año esta fiesta, la cual se iniciará el viernes con las actuaciones de Joel & Mushy, la agrupación Sistema Temperado que lidera Rafelito Mirabal y el destacado artista puertorriqueño Néstor Torres- Al cierre, todos los participantes se juntarán en el escenario para protagonizar un jam sesión, en la que cada uno dejará fluir su creatividad. La playa de Cabarete acogerá las actuaciones a partir de las 8:00 pm.

La programación del sábado se comenzará con el performance Vida & Color por Adolfo Faringthon que tendrá como escenario a Casa Marina en Sosúa, a partir de las 10:00 am.

Desde las 8:00 pm, el escenario instalado en la playa de Cabarete acogerá la participación de la agrupación Bonyé, quienes han estructurado una oferta con sus éxitos y la actuación de a cantautora Buika. Como ocurrirá en la primera noche, al final los participantes se juntarán para improvisar ante el público y cerrar en alto la entrega.