"La última vuelta" de Daddy Yankee al Estadio Olímpico

El icono global del reguetón, Daddy Yankee, decidió que es el momento de alejarse de los escenarios luego de 32 años de trayectoria. Lo hace por la puerta grande, vigente, con nuevo disco y siendo catalogado el “Máximo líder del reguetón”.

DY, como es también conocido, emprendió la gira de más de 60 conciertos, “La última vuelta”, que se detiene en RD.

La cita es este sábado 12 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 8:00 de la noche, presentado por Cerveza Presidente bajo la producción de SD Concerts y PAV Events.

La producción informó que el show está vendido. Las boletas fueron adquiridas mediante la plataforma tuboleta.com.do.

Sobre el orden dentro del estadio, anunciaron en un comunicado que queda totalmente prohibido “subirse en las sillas de Special Guest & VIP durante el concierto. “¡En caso de incumplimiento, podrá ser sacado del estadio!”, cita el texto.

Muchos hits y álbum nuevo

Ir a un concierto de Daddy Yankee es rememorar los mayores éxitos del reguetón, desde la vieja escuela de finales de los 90 como “Mi funeral” hasta las fusiones con bachata y merengue que comenzaron en la década del 2000 con el hit “Lo que pasó, pasó” y, por supuesto, las nuevas canciones debido a que el urbano se ha mantenido acorde a los nuevos tiempos.

Por tal razón, en este 2022 anunció su último álbum, “Legendaddy”, un trabajo de 19 temas con grandes colaboraciones, incluyendo a Bad Bunny en “X última vez”, el cual se encuentra en todas las plataformas.

“Legendaddy” es el séptimo trabajo de estudio de su carrera bajo el sello discográfico El Cartel Records y con la distribución de Universal Music Group.

“Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en una sola producción”, dijo el artista al anunciar el disco.

El puertorriqueño, de 45 años, en 2004 dio el gran salto con “Gasolina”, cuyo videoclip fue grabado en República Dominicana, tierra a la que siempre ha profesado su cariño y admiración por ser el primer país fuera de su borinquen que le dio el apoyo.

“Yo me siento embajador de esta hermosa tierra. Me gusta hablar de la cultura, lo lindo que es el país. Gracias a ustedes por haber promocionado nuestro género para que sea un puente no solo para este servidor sino para muchos chamaquitos que están saliendo del barrio con ansias de crecer”, expresó emocionado el artista en el Aniversario Telemicro 2018.

De forma constante ha reiterado el apoyo de los dominicanos.

Carrera artística

El cantante ha vendido a lo largo de su carrera más de 30 millones de discos. El álbum “Barrio Fino: En Directo”, el tercero, de 2004, fue también una referencia en la carrera de Daddy Yankee, hasta la llegada de 2017 de “Despacito” junto a su compatriota Luis Fonsi, que logró alzarse como número 1 en más de 80 países y convertirse en la canción con más reproducciones en YouTube hasta la fecha.

El cantante, compositor, productor discográfico y empresario dijo en su despedida que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera”.

30 En sus 32 años de trayectoria artística el denominado “Máximo líder del movimiento” ha vendido más de 30 millones de discos en el mundo.

Daddy Yankee arrancó su carrera musical con el disco “Playero 34”, del productor musical DJ Playero, donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón.

Ha colaborado con los más grandes exponentes dentro y fuera del reguetón, entre ellos Nicky Jam, quien fue su compañero en sus inicios, así como Wisin y Yandel, Don Omar, Ivy Queen, J Balvin, o de la nueva generación como Lunay, Anuel, Ozuna, Myke Towers, entre otros.

En el mercado anglosajón colaboró con Fergie, Snoop Dogg y Janet Jackson.

Grabó con Romeo Santos “Bella y sensual” y coqueteó con la salsa en “De vuelta pa’ la vuelta” en 2021 junto a Marc Anthony. La empresa Pollstar lo ubicó esta semana en el tercer lugar de los artistas que logran vender más entradas para sus shows. No obstante, en Perú miles de fanáticos no pudieron verlo por estafas en la reventa de boletas por particulares. Luego de RD, Daddy Yankee seguirá con su tour por Panamá, Honduras y México.

Éxitos Gasolina Despacito ft. Luis FonsiLo que pasó, pasóRompe Con calmaDura Llamado emergencia Pose Por última vez ft. Bad BunnyDale calienteLlegamos a la disco Ella está solteraSaoco ft. Wisin y YandelNo te canses Somos de calle Seguroski