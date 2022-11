Vakeró estrena video de segundo sencillo: “Mamajuana”

El cantante de música urbana, Vakeró, estrena este viernes "Mamajuana” el segundo sencillo de su recién estrenada producción discográfica Mamá Ika.

La canción a dúo con el también exponente urbano, Edwin Jay posee un estilo musical similar al de “Que mujer tan chula”, en una mezcla de colores donde sobresale la cumbia y un sonido parecido a la lambada, aquel estilo musical popularizado por la legendaria agrupación francobrasileña Kaoma.

Edwin oriundo de Hondo Valle, quien además funge como productor y coautor en algunas canciones del álbum Mamá Ika, manifestó su satisfacción de trabajar junto al cantante de los reparos y asegura que este será el tema escogido para celebrar en las calles en estas navidades.

Para el cantante de los raperos “Mamajuana” representa la cultura dominicana en su máxima expresión, partiendo desde su raíz musical y sus influencias afroantillanas.

El audiovidual de esta canción fue realizado por Creafama INC, en “La Casa Museo, Jamás el olvido será tu recuerdo” y otras locaciones de San Cristobal, a propósito de celebrarse en este mes de noviembre el día de la constitución dominicana firmada por vez primera en esta provincia, en fecha 6 de noviembre del 1944.

“A pena empieza la madrugada y yo no me quiero ir a acostar, ve pasándome la Mamajuana porque me quiero desacatá”, estribillo de la canción producida por Big Trueno, disponible en todas las plataformas digitales.