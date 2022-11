Daddy Yankee “rompe” el Estadio Olímpico con su gira de despedida

Un espectáculo digno de la retirada de una leyenda, así fue el concierto de Daddy Yankee, el Cangri, que aterrizó este sábado en el país en su gira de despedida “La Última Vuelta”.

Eran las 10 de la noche cuando un público eufórico que reventó cada asiento del estadio olímpico, aclamaban por su ídolo. El llamado rey del reggaetón estuvo en el escenario por dos horas, donde hizo un recorrido por cada uno sus sus éxitos , sin dejarse de las ninguno de ellos.

Dos artistas dominicanos subieron a escena para completar el repertorio, Omega “El Fuerte”, con quien interpretó el tema “Qué tengo que hacer”, para que luego subiera a escena El Alfa “El Jefe”, con quien cantó dos temas, entre ellos “Bombón”.

"Ustedes no saben la musa que me dan para crear música"

Durante su presentación de este sábado en el Estadio Olímpico el reguetonero Daddy Yankee agradeció al público dominicano por siempre apoyar su carrera y externó que este país ha sido una de sus grandes musas a la hora de crear canciones.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, inició en marzo pasado su gira de despedida de los escenarios y este sábado realizó su concierto para despedirse de su público dominicano.

Tras interpretar alrededor de cinco canciones “El Cangri” se tomó unos minutos para expresar su agradecimiento a los dominicanos por siempre estar presentes en su carrera y resaltó lo importante que han sido para crear sus grandes éxitos.

Antes de iniciar a interpretar el tema "Lo que pasó, pasó”, DY dijo que la República Dominicana ha sido uno de sus mayores musas.

"Este tema, (Lo que pasó, pasó) ustedes saben nació en el corazón de aquí y tantos temas que yo tengo gracias a República Dominicana, que musa ustedes me dan, ustedes no saben la musa que ustedes me dan para crear música", expresó.

El cantautor definió la pieza como uno de sus clásicos que por años se ha mantenido en el gusto de sus fanáticos y exhortó al público a cantar la canción a todo pulmón.

Su presentación

Daddy Yankee subió a escena pasadas las 10:01 de la noche de este sábado acompañado por un grupo de bailarines.

Para despedirse de los escenarios el boricua realizó una gira de conciertos a través de "La Última Vuelta World Tour”, con la cual le dice adiós a su larga carrera de

Karen Veras Licenciada en Comunicación Social, con una maestría en Artes en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente coordina la sección Diario Libre USA, experta en temas de la diáspora dominicana y EEUU.