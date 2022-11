Shakira rechaza actuar en la ceremonia inaugural de Qatar y esta es la razón

Hace unos días se dio a conocer la participación de Shakira en la ceremonia inaugural de Qatar 2022 el próximo 20 de noviembre. Ahora ha trascendido que la cantante colombiana decidió rechazar la oferta por las críticas que ha recibido.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informó Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’.

De acuerdo a medios especializados, la intérprete de “Monotonía” habría tomado la decisión de no participar por los números comentarios negativos en redes sociales que despertó la noticia, ya que Qatar es un país que no defiende los derechos de la comunidad LGTBI y es seriamente cuestionado por sus ataques a los derechos humanos.

De hecho, otros artistas como Rod Stewart y Dua Lipa también se negaron a participar por no estar de acuerdo con las políticas de referido país. “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos”, indicaba la cantante británica en sus redes sociales, mientras que el músico se limitó a decir que “No me sale de los cojones”.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado de manera oficial, aunque se espera que lo haga en las próximas horas, ya que su presentación en el acto inaugural del mundial de fútbol había generado muchas expectativas.

Entre los artistas que estarían presentándose el domingo en el partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el Estadio Al Bayt se habla del grupo surcoreano BTS, la banda Black Eyes Peas y el cantante colombiano J Balvin.