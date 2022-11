Aisha Syed trae inspiración y música a una nueva generación de artistas

A través de la música y su descomunal talento, la reconocida violinista dominicana Aisha Syed ha representado a la República Dominicana en algunos de los escenarios más exclusivos de la música clásica en distintas partes del mundo, pero ella no se limita a estos logros. Syed ha aprovechado la oportunidad de compartir sus experiencias y pasión por la música con nuevas generaciones de músicos y en su más reciente visita al país dio inicio a la V Clínica Musical de la fundación Music for Life (la cual Aisha preside) junto a la Embajada Británica.

Para esta versión de la clínica se ha incluido un invitado muy especial, Florian Leonhard, un fabricante, comerciante, restaurador y experto en violines de renombre internacional. Su firma, Florian Leonhard Fine Violins, ha restaurado y suministrado violines de Stradivarius y la familia Guarnerius para músicos de renombre como Leonidas Kavakos, Daniel Hope, Julian Lloyd Webber y Alina Ibragimova.

“Tenemos al increíble Florian Leonhard quien ha venido desde Londres y ha sido un enorme sueño hecho realidad porque su nombre es conocido por toda Europa”, comenta Aisha Syed. “Él es la autoridad en cuanto a violines antiguos y obviamente me ha ayudado muchísimo en mi carrera. Gracias a él he podido tocar con los violines Stradivarius. No solamente eso, él asesora a grandes figuras y tenerlo aquí para nuestra quinta clínica musical es un grandísimo honor”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/17/aisha-syed-con-un-microfono-en-la-mano-c21f31e6.jpg Aisha Syed junto a Slava Spiridonov, pianista acompañante durante el concierto en el prestigioso Victoria Hall. (FUENTE EXTERNA)

Diez jóvenes violinistas dominicanos destacados de la fundación Music for Life estarán presentes en el inicio de esta Clínica Musical la cual culminará la primera semana de diciembre en Santiago. La clínica incluirá clases magistrales, interacciones de uno a uno y grupales. Asimismo, la charla con Leonhard, quien es considerado como la autoridad en los violines invaluables, será grabada y se transmitirá por las redes sociales del Banco Popular Dominicano en diciembre.

“En términos de los niños que se inspirarían con esta experiencia musical, es increíble que Aisha esté armando algo como esto”, explica Florian Leonhard. “Creo que los niños antes de los siete años tienen que inspirarse en cosas nuevas porque, como el lenguaje, las absorben en poco tiempo. Si piensas en cómo aprendiste tu idioma o si ves niños con un origen lingüístico diferente, simplemente lo aprenden sin tener que ir a la escuela y lo mismo ocurre con la música clásica, es un idioma y la gente inicialmente piensa que no. Tiene un ritmo muy sutil y si puedes aprender a captar esos sutiles matices también puedes aprender sobre matemáticas, ciencias y economía mucho más fácilmente. La música clásica puede crear más personas exitosas, incluso si no se convierten en músicos cuando crecen. Estoy feliz de que me inviten a ayudar a inspirar”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/17/zubin-mehta-aisha-syed-posa-para-una-fotografia-79bf9a41.jpg El legendarioZubin Mehta y Aisha Syed. (FUENTE EXTERNA)

Un paseo europeo repleto de éxitos

Durante su reciente gira por Europa Syed fue acumulando un triunfo tras otro, el principal de estos fue el hecho de que Zubin Mehta, el más celebrado director de orquestas sinfónicas en la actualidad y leyenda viviente de la música clásica, la invitó personalmente para escucharla interpretar a puertas cerradas el conocido concierto de P. I. Tchaikovsky para violín y orquesta y el concierto de N. Paganini no. 2.

Asimismo, la violinista dominicana también debutó en el prestigioso Victoria Hall de Ginebra acompañada por el pianista Slava Spiridonov. Dicho concierto contó con la asistencia de más de mil personas y se realizó a favor del Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza.

“De eso se trata, de que la música conecte a través de las necesidades de los seres humanos y es un lenguaje universal”, comenta Syed.

En Londres Aisha realizó en Londres un concierto en Westminster en el marco del cierre de la novena Semana Dominicana de la British Chamber of Commerce en dicha ciudad en St. Mary le Strand, mientras que su nuevo disco Heritage fue destacado por la reconocida emisora francesa Radio France y por un tiempo estuvo en los primeros lugares de la categoría de música clásica en las plataformas de iTunes, Spotify y Tidal.

“Ha sido muy cercano a mi corazón porque fue un disco que grabamos en Londres justo antes de la pandemia”, expresa la violinista. “Tiene maravillosas piezas dominicanas, españolas, latinoamericanas y también incluimos a Scheherazade de Rimski Korsakov con arreglos de Fritz Kreisler. Todas son piezas que forman parte de mi herencia porque, claro, soy dominicana de pura cepa y soy santiaguera, pero mis abuelos eran de la India, entonces, por ese lado, quise honrar ese legado”.