Fefita La Grande asegura que está bien luego de sufrir caída

Fefita La Grande aseguró estar bien luego del video que circuló en las redes sociales del momento en que se cayó mientras interpretaba una de sus canciones durante un show.

A través de un video, agradeció a todos los que se preocuparon por su salud.

"No me pase nada, miren, estoy bien, super bien, no tengo nada, fui al médico, me chequeé. Yo soy un ser humano, me puede dar un pequeño desmayo", expresó.

Respecto al aparato que se le ve en el pecho dijo que es para el doctor saber qué le provocó ese mareo.

Momento de la caída

En el video se ve a la artista mareada y cayendo al suelo para luego ser atendida por sus músicos y el personal que la acompañaba, todo esto ante las miradas de sus angustiados seguidores que clamaban por una ambulancia.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, conocida como Fefita La Grande, es una acordeonista dominicana y la más reconocida intérprete femenina del merengue típico. Es sobreviviente de cáncer de seno.