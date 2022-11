Luz García revela cómo Don Omar la dejó plantada en una entrevista

Luz García ha decidido revelar lo que no se ve detrás de sus entrevistas exclusivas que realiza en su programa de televisión Noche de Luz, incluso sobre las que no se pudieron realizar.

La comunicadora dominicana compartió en su Instagram una anécdota del día en el que tuvo que esperar 12 horas para entrevistar a Don Omar que al final fue cancelada por el artista urbano porque "no se sentía bien anímicamente".

Esta acción fue suficiente para que la comunicadora, quien por varios años trabajó la televisión de Puerto Rico, considerara al boricua como “el artista más incumplidor”. Esto, tras responder a un curioso seguidor que la cuestionó al respecto.

La también anfitriona de The Voice Dominicana reveló que el reguetonero la dejó plantada hace unos años en Punta Cana tras esperar durante doce horas para entrevistarlo.

Según ella estuvo por doce horas con su equipo de producción listo, hasta que el productor artístico Raphy Pina le comunicó a García que la entrevista con “Don” no se realizaría. La cita estaba pautada a las 10 de la mañana, en un hotel en Punta Cana.

"Don Omar no se siente bien, no era de salud, anímicamente", le comentó. Finalmente aseguró regresó desde Punta Cana a esa hora de la noche con el rabo entre las piernas, como diría el chavo del ocho”.

"Pensé que era una broma, pero no lo era. Yo estaba nerviosa y sudando, nunca imaginé me pudieran dejar plantada sin explicación. Acabé almorzarndo con mi equipo de producción y reprogramando mi siguiente entrevista", compartió en el pie del video.

Don Omar: No pierdo el tiempo en entrevistas

"Aprendí a valorizar que una hora de mi tiempo, sentado con alguien que no me va hacer crecer o que por lo menos no me puede comprender, para mí es una pérdida de tiempo" Don Omar Requetonero “

En una entrevista para el youtuber y comunicador panameño El Chombo, considerado un experto en temas relacionados con la música urbana, el cantante boricua explicó las razones por la cuál no ofrece entrevistas con frecuencias.

"Porque no pierdo el tiempo. Aprendí a valorizar que una hora de mi tiempo, sentado con alguien que no me va hacer crecer o que por lo menos no me puede comprender, para mí es una pérdida de tiempo", dijo.

Don Omar aclaró que no está en contra de las entrevistas, sino que ahora es más selectivo en invertir su tiempo y sentarse con una persona con quien pueda hablar o le pueda enseñar de música.

"Sin faltarle el respeto a nadie, yo tengo muchos entrevistadores a quienes admiro mucho y que me encantaría tener entrevista con ellos, pero hoy en día yo valoro mucho mi tiempo y trato de no perderlo", manifestó.