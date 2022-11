Yailin dice es la "mujer más feliz", tras revelarse que tendrá una niña con Anuel AA

La exponente urbana conocida como Yailin La Más Viral expresó su felicidad por la bebé que espera junto a su esposo Anuel AA.

En sus redes sociales escribió que siempre le dijo a Dios que le diera una familia del hombre que ella amara. "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento super feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel", escribió en su cuenta de Instagram.

Estas declaraciones surgen después que este lunes su esposo diera a conocer la feliz noticia de que esperan una niña.

El intérprete de "China" colgó un corte en sus redes sociales besando a su pareja durante la revelación de sexo que se hizo en la República Dominicana este lunes y dijo que será ¡una niña!.

"Voy Y A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!! ?? QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO TE AMO @yailinlamasviralreal ", escribió el exponente la noche de este lunes.

Una hora más tarde, en sus historias de Instagram, confirmó el sexo de la criatura: "Ya Pablis sabe que va a tener hermanita".

Pablito es el primogénito de Anuel AA, de ocho años, producto de su relación con la boricua Astrid Cuevas, expareja del artista.

En los últimos tres meses circularon rumores de embarazo y también de la separación de la pareja, informaciones que no negaban ni desmentían. La propia Yailin amenazó con demandar a algunos comunicadores que estaban difundiendo la noticia de la espera de su primera bebé con Anuel.

La pareja aparenta estar sólida. Se mostraron felices durante la fiesta de revelación de sexo realizada en compañía de familiares y amigos.