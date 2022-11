¡En bikini! Yailin presume su pronunciado vientre de embarazo

Yailin ya no oculta sus curvas de embarazada, luego de que su amado Anuel AA dio a conocer las buenas nuevas a travéz de su cuenta de Instagram. La pareja anunció por todo lo alto que se convertirán en padres de una niña. La cantante ha colgado una foto posando en un colorido bikini desde una de las hermosas playas dominicanas.

"Sólo tu conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por ti", expresó junto a la publicación en su cuenta de Instagram.

"Siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad", expresó la cantante en su cuenta de Instagram junto a un vídeo de la revelación del sexo del bebé. "Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita".

Cmo reseña People en español este es el primer retoño para la pareja de cantantes urbanos, mientras el rapero boricua ya es padre de Pablo Anuel, de 9 años. Anuel AA aún no confirma la paternidad de otra niña, Gianella Gazmey Vallecilla, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla, cuyo nacimiento trascendió días después de la boda de la polémica pareja.