Se revela la verdadera razón de la ausencia de Jennifer López de Instagram

"This is Me … Now" o "Esta soy yo...ahora". Es el título de lo que parece ser el nuevo disco de la cantante y actriz Jennifer López y la razón por la que la tambien bailarina y empresaria decidió quitar de su Instagram todas las publicaciones.

En un adelanto, López usa su arte This Is Me... Then para transformarse en la versión moderna de sí misma. Su nuevo álbum sale en 2023. This Is Me... Now es el primer álbum que López ha escrito y producido desde que asumió un papel más práctico con This Is Me... Then, su tercer álbum de estudio que se lanzó hace exactamente dos décadas.

Con este nuevo material la artista le está dando a los fanáticos el mejor regalo este Black Friday, anunciando que lanzará un nuevo álbum. El anuncio se produce en el vigésimo aniversario de cuando lanzó This Is Me... Then de 2002. El nuevo álbum de Jenny de The Block, muy acertadamente, se llama This Is Me... Now.

Aunque lanzó sencillos de la banda sonora de Marry Me a principios de este año, su último álbum de larga duración llegó en 2014 con A.K.A. A principios de este año, López habló con Vogue sobre lo que los fanáticos pueden esperar de su última aventura. "Este álbum es lo más honesto que he hecho, la culminación de lo que soy como persona y artista", dijo. "La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y yo".

El nuevo álbum promete narrar "el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas".

El nuevo álbum, salpicado de canciones confesionales, reflexiones sobre juicios pasados y celebraciones optimistas del amor con su poderosa voz característica, también se prestará a otros "proyectos muy personales" que se revelarán más adelante este año.