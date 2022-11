El cantautor Pablo Alborán viste de sentimientos el Teatro Nacional

El músico español Pablo Alborán se reencontró con sus fanáticos dominicanos este viernes 25 de noviembre en su primera de dos funciones de su “Gira de Teatros”.

A casa llena, el intérprete de “Solamente tú” hizo un recorrido por sus 12 años de éxitos.

A las 8:35 de la noche, avisaron a los presentes que cerrarían las puertas para dar inicio al espectáculo que reunió a todas las edades, desde adolescentes acompañadas de sus madres hasta mayores de edad.

El reloj marcó las 8:45 cuando las luces de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional se apagaron, sube el telón y aparece Pablo Alborán con guitarra en mano entonando, en solitario, “Hablemos de amor”, una de las canciones de su más reciente álbum “Vértigo”, al tiempo que el público lo ovacionaba, con gritos y aplausos.

Los fanáticos de inmediato sacan sus teléfonos para captar el momento mientras otros coreaban el tema de principio a fin.

Alborán continúa con guitarra en mano y acompañado de tres pantallas led y un juego de luces, acorde a cada melodía, regresó en el tiempo e interpretó “Desencuentro” de su primer álbum “Pablo Alborán” (2011).

“Qué lujo estar en el Teatro Nacional. Esta noche es el penúltimo concierto de una gira que me ha llevado por el mundo entero y que me ha hecho sentir cosas inigualables… hoy y mañana van a ser dos noches especiales e inolvidables”, manifestó al público.

Tras estas palabras, pasó al piano donde interpretó con su melódica voz “Ecos”, “Que siempre sea verano” y “Tanto”.

Mujeres y algunos hombres le vociferaban “El mejor”, “Guapo”, “Te amo Pablo”, “Te amo papi”, entre otros piropos.

Luego se hizo acompañar de dos guitarras y una percusión para cantar “Miedo” y “La Escalera”.

“La primera vez que subí a un escenario fue en RD”

Alborán vuelve a interactuar y asegura que es un lujo estar en República Dominicana. Además, recordó que la primera vez que subió a un escenario fue en este país.

“La primera vez que yo me subí a un escenario era, no lo vas a creer y no lo digo porque está aquí, pero fue en República Dominicana- Hace muchos años… vine con mi familia, estábamos en un hotel y había un restaurante que tenía un escenario que estaba vacío, era el cumpleaños de mi padre… y decidió regalarles subirme a cantarles una canción”, narró.

Te puede interesar Pablo Alborán y Sebastián Yatra se unen en la canción "Contigo"

Continúo diciendo: “Me subí al escenario, le cante la canción. Mi padre miró pa' otro lao' y cuando me escucho cantar sí que me dijo: “chico, igual esto es lo tuyo” y yo era muy pequeño tenía ocho años…, pero recuerdo con mucho cariño ese momento de perseguir mis sueños, de tener clarísimo que quería dedicarme a esto, pero no hubiera sido posible ni por asomo sino hubiera sido por el cariño y por la apuesta que habían hecho ustedes por mi música”.

Tras culminar sus palabras, los aplausos y gritos no se hicieron esperar y enseguida cantó a capella “Tu refugio”.

Prosiguió con “Saturno”, “Castillos de arena” y “Pasos de cero”, esta última más movida que las anteriores.

Antes de entonar “Si hubieras querido” contó que la canción la escribió para curarse del desamor. “Espero que esta canción le haga pensar, recapacitar y que se dé cuenta de lo que se está perdiendo”, dijo a lo que los presentes reaccionaron con algarabía.

Otras de las canciones del repertorio fueron “Perdóname” y “Carne y hueso”.

Alborán continuó con uno de sus temas más recientes “Contigo”, canción que tiene en colaboración con el colombiano Sebastián Yatra.

Eran las 9:45 de la noche y con “Solamente tú”, el salón se desbordó en sentimientos. En uno de los coros, el español se calló y se quedó tocando el piano admirando al público cantar.

Siguió con “Prometo”, “Dicen” y fue subiendo la euforia de la gente con cada canción que pasaba, quienes se pararon de sus asientos para bailar “Tabú” y “La fiesta”.

Luego cantó su más reciente colaboración “Amigos”, que interpreta junto a la argentina María Becerra, para posteriormente cantar “Carretera y manta” y despedirse.

Apagaron las luces y el público quería más, así que insistían en “otra, otra, otra”.

Segundos después encendieron las luces e interpretó los temas más esperados de la noche como “Quien”, de su álbum “Tanto”(2012) , y “Te he echado de menos”, temas que lo catapultaron a la fama, provocando sentimientos de amor y desamor que provocó que muchos se pararan de sus asientos.

Finalmente cerró su repertorio de 24 canciones con “Llueve sobre mojado”, la cual fue coreada de principio a fin y que incluso tras finalizar el concierto el público tarareaba.

Este sábado es la segunda función de la “Gira de Teatros” de Pablo Alborán bajo la producción de César Suárez Pizano.