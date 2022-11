Video | El tenso momento entre Amelia Alcántara y periodista en Imaginativa

Opiniones a favor y en contra ha generado el cuestionamiento hecho por una de las asistentes al evento Imaginativa TV a Amelia Alcántara, quien transmitía en vivo para el programa radial donde trabaja, Sin Filtro Radio Show.

En el video que se hizo viral en redes sociales, una joven que forma parte de los talentos de Imaginativa cuestionó que la denominada "influencer" tenga tanto protagonismo en el show radial, sin que, a su criterio, tener la preparación adecuada.

De acuerdo a la publicación de varios medios digitales, María Medina, la joven en cuestión, le preguntó a la Yelidá Mejía, otra de las integrantes del programa radial, cómo maneja el tener a su lado a Amelia Alcántara cuando no tiene ni siquiera dicción.

Yelidá Mejía dijo que, Amelia inició el proyecto aun cuando nadie pensaba que podía hacerlo por su poca preparación pero que aun así “el público la aceptó y cuando el público decide no se puede hacer nada”.

Luego del percance usuarios han reaccionado en contra y a favor de María Medina, algunos asegurando que se le fue un poco la mano, que tampoco mostró dicción en su pregunta y que solamente anda detrás de sonido. Otros, sin embargo, aseguraron que simplemente expresó lo que muchos piensan.

Para sorpresa de muchos, Alcántara no respondió al cuestionamiento, aunque su cara si reflejaba lo incómoda que se sentía.

El año pasado Alcántara señaló que, la gente debe entender que muchas de las cosas que hace en radio son parte del show.

“La gente no suele ser honesta y por eso no dice las cosas como son, hay veces que las experiencias quizás no son mías y las digo. Soy una mujer sincera, pero mucha gente no entiende el personaje, estoy trabajando en esto y no puedo bajarle, pues la gente se entretiene y eso es parte de lo que soy, a veces meto la pata, pero a la gente se le olvida que soy un ser humano”, expresó Amelia vía la nota de prensa.