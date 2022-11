Rock Sinfónico: una noche de clásicos interpretados por grandes artistas

Alrededor de 120 personas en escena, 71 músicos acompañando a varios de los artistas más representativos del rock local en 24 números, es parte de la interesante propuesta que trae el espectáculo Rock Sinfónico.

Bajo la producción y dirección artística del maestro Amaury Sánchez, el concierto recoge las canciones más emblemáticas del rock de todos los tiempos en una única función.

Las 24 canciones serán interpretadas por voces del movimiento del rock en la República Dominicana, entre los que se citan a Max Martínez, quien formó parte de los grupos Tabuteck y New Page, Eddy Alba, del grupo Uranio, Héctor Aníbaal, vocalista principal del grupo Transfusión, así como Benny Hiraldo, Leonor García y Omar Henríquez del grupo Sociedad Tabú.

En entrevista para Diario Libre el maestro Amaury Sánchez y la cantante Leonor García dieron detalles tanto del show como de la selección de los artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/27/un-hombre-con-los-brazos-cruzados-7ec0d879.jpeg

"Uno va aprendiendo a administrar los temperamentos de los talentos sobre todo en estos grupos grandes " Amaury Sánchez Director artístico “

“De acuerdo al tipo de canciones se escoge al artista que se considere con las cualidades vocales para interpretar ese tipo de canciones”, señaló Sánchez, añadiendo que no faltarán los éxitos con los que el público rockero se ha venido identificando.

“Dust in The Wind”, “Carry On My Wayward Song”, “Hotel California”, “I Don’t Wanna Miss a Thing”, “November Rain, Separate Ways”, “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions”, o “Under Pressure”, entre otras, no faltarán.

Para Leonor este concierto tiene un significado muy importante porque marca un regreso a los escenarios que tanto ama, además de reencontrarse con compañeros que admira.

“Estoy demasiado emocionada, primero porque tengo un tiempo que no incursiono en algo que amo: la música, que para mí es una pasión”, señaló.

Agregó: “El poder regresar a los escenarios y, sobre todo, hacerlo en el Teatro Nacional, la verdad es que me hace sentir muy contenta”, comentó.

¡Y no es para menos! Aparte de reencontrarse con grandes amigos, que vuelva a un espectáculo con Amaury Sánchez es para ella motivo de regocijo.

“Cuando yo tenía 14 años (Amaury) vio algo en mí y me depositó su confianza (para papeles en el teatro musical) y eso me permitió vivir esas experiencias maravillosas que he podido vivir”, comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/27/mujer-vestida-de-negro-cd8aba9d.jpeg Leonor García, cantante. (JOCHY CAMPUSANO)

Sobre el show

“Estaremos acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo compuesta de 71 músicos y con una banda de rock conformada por excelentes músicos. En esta oportunidad le haremos un merecido reconocimiento al guitarrista Iván Carbuccia por su gran trayectoria musical”, comentó el maestro Amaury.

Y añadió: “Va a ser un montaje diferente porque contaremos con canciones nuevas que no teníamos la primera vez, claro, las canciones emblemáticas no se pueden quedar”.

“Este concierto representa la máxima expresión del rock en República Dominicana con el marco de la Filarmónica de Santo Domingo, fusionada con la banda de Rock”, argumentó.

Las boletas están a la venta en Uepatickets y la función está pautada para las 8:30 pm del 10 de diciembre.

