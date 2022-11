Bad Bunny menciona a "Boca de Piano" tras ser nombrado el artista más escuchado de Spotify

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado como el artista más escuchado a nivel global a través de plataforma digital Spotify por tercer año consecutivo y para agradecerlo no olvidó hacer un guiño a la República Dominicana, mencionando a una de sus figuras de humor más populares.

En un video publicitario, el artista recibe llamadas en idiomas diferentes, resaltando el alcance del éxito de su disco y en la grabación el puertorriqueño menciona al famoso humorista dominicano Fausto Mata "Boca de Piano".

“Si hicieran una película sobre ti, ¿Quién te interpretaría?” pregunta una persona en una de las llamadas, el cantante responde con tres opciones de actores que nada tiene que ver con su físico: “Leonado DiCaprio, Dwayne Johnson (La roca) y Boca de piano”.

Bad Bunny por tercer año consecutivo es el “Artista Top Global” #SpotifyWrapped pic.twitter.com/5jnrQbF8wT — BadBunnyTour (@tourbadbunny) November 30, 2022

El exponente de música urbana fue seguido en la lista de los más escuchados por Taylor Swift, quien alcanzó el primer lugar de Australia, el Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur. Completando los cinco artistas más escuchados están dos potencias de Toronto, Canadá, Drake y The Weeknd, junto con la banda de K-Pop BTS.

Dedicó Latin Grammy a República Dominicana

Tras ganar el Latin Grammy por la canción "Titi me preguntó", el dedicó el premio a la República Dominicana por las influencias de dembow y otros ritmos en este tema y en el álbum.

"Titi me preguntó to to to to, wow ¡gracias! Gracias @latingrammys. ¡este grammy se lo dedico a la República Dominicana y a todo el movimiento del dembow!! ¡a los artistas, productores, bailarines, directores de videos!! Gracias por la inspiración, ese grammy es de ustedes", escribió el "Conejo Malo" en un tuit.