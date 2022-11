El romántico mensaje que Ben Affleck grabó en el anillo de compromiso de Jennifer López

Jennifer López reveló la inscripción que Ben Affleck grabó en el anillo con el que le pidió matrimonio el pasado mes de abril.

«No me iré a ninguna parte». Es la bonita declaración inscrita en el exclusivo diamante verde valorado más de 10 millones de dólares, que tendría un significado aún más especial para la cantante. Y es que según ha contado, «así es como firmaba Ben sus correos electrónicos cuando comenzamos a hablar de nuevo». Esto tras la polémica ruptura de la cantante con el exdeportista de origen dominicano Alex Rodríguez.

Como reseña el medio internacional "Divinity", tan especial ha sido esa frase para Jennifer Lopez, que la ha usado como título de la canción que ha dedicado a Ben Affleck en su nuevo disco. Un tema en el que habla de lo mal que lo pasó cuando se separaron hace 20 años. Un tiempo en el que, según ha confesado la propia cantante, «fue el momento más angustioso de mi vida. Sinceramente sentí que me iba a morir».

Jennifer Lopez se encuentra en plena promoción de This is me… then, su nuevo disco. Un trabajo en el que la cantante hace un repaso de su vida y en el que, por supuesto, ha incluido una canción muy especial dedicada a Ben Affleck. Un tema que hace referencia a los 20 años que pasaron separados y a la inscripción que el actor grabó en el anillo con el que le pidió matrimonio el pasado mes de abril.