Milly Quezada recibe con alegría la Navidad en el Teatro Lope de Vega

La reina del merengue, Milly Quezada, inaugura el Teatro Lope de Vega, un nuevo aforo que acogerá, en las instalaciones del centro comercial Novo Centro, propuestas para el entretenimiento.

"Abriendo puertas", título del concierto es iniciativa de la productora y gestora cultural Gianni Paulino fomentará el desarrolló de la música, danza, teatro y comunicación entre otras expresiones artísticas.

“Es bien sabido que el nivel cultural de una sociedad permite medir su grado de civilidad, de desarrollo y de bienestar humano. La cultura es el alma de una sociedad vibrante, contemporánea y cosmopolita”, comentó Paulino.

El lugar dispone de 190 asientos para que todo público pueda disfrutar de la oferta. Detalló que las personas mayores de 65 años tendrán un 15% en la compra de las boletas.

Del show

“Estamos abriendo la Navidad y con un año diferente. Me encantó ver que Gianny Paulino tiene este espacio que se convertirá en una alternativa para la cultura. Me he sentido muy honrada con la invitación, estoy feliz de poder reunirme con el público y darle la bienvenida a esta época del año”, comentó Milly a Diario Libre.

La producción artística de la experimentada Aidita Selman lleva a Milly Quezada con toda su orquesta y el acompañamiento de un cuerpo de baile. “La gente va a disfrutar de nuestro repertorio navideño, así como de las canciones que forman parte de mi más reciente disco, con el que logramos una nueva nominación al Latin Grammy”.

Luego de las dos presentaciones en el Teatro Lope de Vega, jueves 1 y viernes 2 de diciembre, la artista se prepara para una actuación el 22 de este mes en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, ocasión en la que compartirá el escenario con Los Hermanos Rosario y el Conjunto Quisqueya.

En su agenda

“Tengo un mes de diciembre cargado de actividades. Después del show del Jaragua, ocasión en la que esperamos compartir con todo nuestro público, continuamos trabajando en la película “Milly, la vida es una” que dirige Leticia Tonos. Al concluir viajaremos a Puerto Rico para amenizar unas fiestas y el final de año será en Panamá”, comentó Milly Quezada.

Teatro Lope de Vega, Novo Centro; 8:30 pm. Boletas a la venta en Uepatikets. Jueves 1 y viernes 2 de diciembre.