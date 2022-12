Cristian Allexis llega con “Extraordinario” a Hard Rock Café Santo Domingo

Cargado con lo mejor de su constelación musical, Cristian Allexis aterrizará el próximo 15 de diciembre en Hard Rock Café de Santo Domingo, con su concierto “Extraordinario” a las 9:00 de la noche, bajo la producción de Ramses Peralta.

Una noche llena de buena vibra, sentimientos y buena música, será lo que disfrutará el público del cantautor que interpretará temas nuevos como “Constelación de lunares” y otros éxitos como “Caballero sin memoria”, “Secreto”, “Cuando me vean sin ti”, entre otros.

“Este 2022 tuve grandes experiencias y por eso quiero cerrar el año devolviéndole con este concierto todo el cariño al público que siempre me ha estado ahí y a los nuevos que se han sumado. Con ‘Extraordinario’, estoy dando gracias por el año que he tenido junto a la gente que me apoya y sigue mi música”, explicó Cristian.

El cantante también destacó que “el 2023 viene interesante, con muchos planes de nueva música, giras y de continuar dándole a la gente eso que le gusta de Cristian Allexis: canciones que lleguen al corazón”.

Cristian, se reencontrará con su público para ponerlos, no a pasar sólo momentos románticos, sino también a bailar con su versátil repertorio lleno de merengue, fusiones con música tropical y romántica.

Para adquirir las boletas, visitar los puntos de ventas: en UepaTickets.com, Supermercados Nacional y Jumbo. Para reservaciones y más información marcar 809.686.7771 y 829.852.6535.