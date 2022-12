Félix D’Oleo debuta en el merengue con “Ven a mi casa esta Navidad”

El cantautor Félix D’Oleo ha estrenado recientemente la composición “Ven a mi casa esta Navidad”, una canción que originalmente fue grabada en bolero y en formato de balada. Hoy el intérprete de “Porque me falta todo” la llevado a ritmo de merengue.

“El tema lo grabaron artista como Vitín Avilés, Luis Aguilé y Álvaro Torres, entre otros. Mi suegro, el doctor Jorge Mejía fue quien tomó la iniciativa de sugerir que hiciera esta versión, la cual ha sido bien recibida por el público. Consciente de que su fuerte no es el merengue, sino el bolero, la balada, aceptó el reto nos quedó muy bien gracias a los arreglos del joven ocoeño Argenis Pimentel, un excelente músico”, comentó el artista.

Cuando estaba en el proceso para la grabación del merengue recordó un consejo que le dio su colega José Virgilio Peña Suazo el cual en una ocasión le invitó a que grabara merengues, porque entendía que su timbre de voz contribuiría a la promoción del género.

“Le comenté que no estaba seguro, sin embargo, hoy hemos visto que él tenía razón ya que la canción ha recibido la aprobación de la gente. La verdad que me ha gustado la idea de hacer un disco, de hecho, hablé con José Virgilio Peña Suazo en esa dirección, eso será asunto ya del próximo año. Los merengueros han venido a mi zona de confort que es la balada y el bolero, hoy me toca a mí incursionar en su territorio”, afirmó.

Cree en la diversificación de los artistas y eso ya lo ha vivido cuando ha interpretado bachatas y salsas. “Esto me va a permitir llegar a otros públicos”, sentenció.

La ruta bohemia

Bares y restaurantes de la capital mantiene activa una cartelera protagonizada por artistas jóvenes y experimentados.

Al referirse a ese tema reconoció la labor que desarrollar artistas como Teresa Kidd o Johanna Almánzar en Lungomare Bar & Lounge ubicada en el hotel Sheraton del Malecón del Distrito Nacional.

“La oferta ha ido creciendo porque además en adición al desempeño de Teresa o Johanna, tenemos a jóvenes como Badir, Martin Franco, el propio José Virgilio Peña Suazo o Sergio Vargas, Eddy Herrera, Rafa Rosario que hacen bohemia. De Nueva York vienen Tony Bravo, Ricardo Aguilar, Zeo Muñoz, Ernesto Pineda, ellos vienen al país porque hay una plaza y le recuerda a muchos que independientemente del auge de la música urbana, el romanticismo sigue presente”, indicó.

Manifestó que esos establecimientos son frecuentados por mucha gente y exhortó a los empresarios a que apuesten a ese tipo de negocios. “Es válido tener espacios como Lungomare, una iniciativa con la que Edmond Elías Hermida da continuidad a la labor de su padre el difunto Edmond Elías que da continuidad. Ojalá que aparezcan diez empresarios como Edmond Elías Hermida, para que el arte dominicano tenga más espacios como Lungomare en donde los artistas puedan mostrar su talento al público”, concluyó.