La verdadera razón por la que en Qatar fotografiaron tanto a ex Miss Croacia

Antes de iniciar el Mundial Qatar 2022 se informaron las estrictas reglas para acudir a los estadios, entre ellas, vestir adecuadamente y la moderación del consumo de alcohol. Sin embargo, Ivana Knoll, modelo croata que fue Miss Croacia hace unos años, decidió ir contra la corriente y ser fiel a su estilo de vestir.

La modelo fue el centro de las miradas y las polémicas. Todo ocurrió cuando Knoll asistió al partido entre Croacia y Marruecos vestida de forma atrevida al estadio de fútbol. Qatar es un país de mayoría musulmana con unas normas de vestimenta para las mujeres muy estricta, además de ser una cultura abiertamente misógina. Por ello, que Ivana Knoll haya ido así vestida ha sorprendido mucho.

Se ha hecho viral la secuencia en la que la modelo croata bajaba las escaleras dirigiéndose hacia su asiento. Justo en ese momento dos hombres ataviados con ropas cataríes han sacado sus teléfonos móviles y no han dudado en fotografiar a la atractiva Miss Croacia. Ahora bien, ¿Era por que les gustaba? Según un empresario qatarí, no. Es más, la han fotografiado posiblemente para denunciarla a las autoridades

¿Quién es Ivana Knoll?

Es una también influencer que ganó el certamen Miss Croacia hace unos años. No obstante, su popularidad internacional creció cuando viajó a Qatar para alentar a su selección con un traje que causó la sorpresa de diversos cataríes que estaban en las gradas.

Sin embargo, la ex Miss Croacia se defendió y reveló que consultó si podía usar esos atuendos.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera (…). Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, contó al portal TMZ Sports.