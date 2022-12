Tokischa: “Nunca he sido subestimada por ser mujer en el género; digo y hago lo que quiero”

Irreverente, polémica, vulgar para muchos y revolucionaria para otros. Así es la cantante de música urbana Tokischa.

Un fenómeno musical que salió de la esencia del barrio dominicano para acaparar titulares en todo el mundo. Lo mismo la vemos colaborando con Madonna que con Rosalía o realizando un curioso performance en el Tiny Desk.

Con ella tuvimos una peculiar entrevista (por usar una palabra adecuada), con la que queríamos conocer la persona detrás del personaje; sin embargo, nos demostró que es la misma en el escenario encima como debajo del escenario.

“Para mí es lo mismo, yo soy Tokischa, la que está en su casa. Soy tranquila, pero también me ‘revolteo’, me desacato. Soy muy erótica, muy sexual, pero también soy muy noble. Entonces, es lo que somos las personas, un conjunto de cualidades que nos hace especiales y únicas”, se confesó.

Actualmente está inmersa en la promoción del tema “Kilos de Amor”, una canción donde colabora por primera vez con un artista del género Corridos Tumbados, con el también controversial rapero mexicano Natanael Cano. “Estoy estrenando ‘Kilos de amor’. Es una canción llena de pasión que habla de una mujer enamorada”, reveló.

Con este tema sorprendió al cantar sin sus características letras explícitas, o al menos, sin tantas, dejando demostrado que si quisiera podría cantar un estilo más depurado. Pero parece que no es algo que esté en sus planes, al menos en esta etapa de su carrera.

Un estilo frontal que al parecer le ha funcionado de coraza en un género dominado por hombres, aunque ella asegura que nunca se ha visto subestimada por ser mujer.

“No he tenido esa experiencia de que por ser mujer me vaya de cierta forma en mi carrera o que se me acepte cierta cosa, porque yo digo lo que quiero y hago lo que quiero, como cualquier otra persona, sea hombre o mujer”, señaló.

¡Y así ha sido! Tokischa Altagracia Peralta no teme hablar de temas considerados para algunos delicados o íntimos. ¿Una muestra? Esta entrevista.

“No sé qué dificultad pueda tener siendo mujer una cantante, tal vez cuando me llega la menstruación y estoy encima del escenario (...). Esa sí es una dificultad como mujer”, dice entre risas. Incluso se atrevió a confesar quién besa mejor entre Madonna y Rosalía. “A Rosalía solo le di un par de piquitos, con Madonna sí hubo besos”, dijo, y señaló lo mucho que admira a la denominada reina del pop estadounidense. “Fue un sueño conocerla y colaborar con ella, y conocerla en lo personal”.

Bromas aparte, dice sentirse una “persona libre y empoderada con lo que hago y lo que digo. En mi género musical creo que no se discrimina por ser hombre o mujer”, consideró.

“Yo siento que, desde siempre el género, no importa si se es hombre o mujer, ha sido criticado, porque con sus letras refleja lo que pasa en el barrio, yo me acuerdo que estaba pequeña cuando empezó el reguetón que se quería censurar. Y la mayoría de los exponentes eran hombres”, aseguró.

Y agregó: “Se ha querido censurar el género desde sus inicios porque nosotros llevamos la voz del barrio y sus vivencias. Son crudas, pero son reales”.

Más personal

Al ser cuestionada sobre los cambios que ha tenido desde el inicio de su carrera a la actualidad, ella lo tiene claro. Casi ninguno.

“La única diferencia que veo es que tengo mayor presupuesto, pero realmente soy la misma. Mi música tiene el mismo mensaje, la misma curiosidad, la misma plebería, pero con mayor presupuesto ahora”, enfatizó.

A pesar de estar en un escenario, los artistas a veces se sienten solos cuando se apean de los escenarios. Ella lo vivió. “Sentí eso que mencionas cuando estaba en Europa, porque estaba tan lejos y con una agenda fuerte, además soy muy familiar”, dijo.

Al final, Tokischa es simplemente un ser humano con defectos y virtudes.

Más sobre Tokischa La cantante que no teme a las críticas Tokischa nació en 1996 en un ambiente humilde y pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en el sector Los Frailes, en la región este de la provincia de Santo Domingo, República Dominicana. Su madre se fue a vivir a Estados Unidos cuando ella era muy pequeña, a pesar de esto, siempre estuvo pendiente de ella. Su padre estuvo en la cárcel de donde se escapó varias veces, pero al mismo tiempo siempre trató de ser un buen padre, del cual cree heredó muchas cosas. Estudió bellas artes y dramaturgia. A los dieciséis años se dedicó al modelaje profesional y a los 18 entró a trabajar en un call center durante un año. Con esta edad se dedicó al trabajo sexual, sobre lo cual comentó durante una entrevista: «Estar con una persona que no te gusta y agrada es frustrante. Después que tenía sexo con él, entraba al baño a ducharme, llorando, frustrada. Al principio gastaba el dinero en droga, luego en la música». A los veinte años, mientras Tokischa realizaba una sesión de fotos para una revista en su ciudad natal, conoció al productor y diseñador Raymi Paulus, quien quedó fascinado por su voz y talento para la música, y le pidió que grabara algunas canciones en su estudio. Finalmente firmó un contrato discográfico con su sello Paulus MusicEn junio de 2022, Tokischa fue incluida en el listado SIX OF MUSIC’S QUEER GAME-CHANGERS de la revista Billboard junto a Dove Cameron, Anthony Roth Costanzo, Doechii, MUNA y Joy Oladokun.