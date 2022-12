Bad Bunny tomará una pausa por su bienestar: "El 2023 es para mí"

El cantante urbano boricua Bad Bunny se tomará una pausa en 2023.

Luego de agotar con éxito arrollador su gira "World's Hottest Tour” en los estadios más grandes y coronarse por tercer año como el artista más escuchado del mundo en Spotify, el "Conejo malo" quiere hacer una para técnica por su salud física y emocional.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cul*".”, expresó en conversación con Leila Cobos, la directora ejecutiva de contenido para la revista Billboard.

En las listas de Billboard se posicionó en los primeros lugares de “Artists of 2022”, “Billboard 200 Albums of 2022” por su disco “Un verano sin ti” y “Hot Latin Songs of 2022” con “Me porto bonito”.

Casos en la gira

Bad Bunny tuvo varios percances durante su gira y habló de ello en la entrevista cuando se quedó sin voz en el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina ante 40 mil personas. Logró recuperarla minutos después luego de tomar té y hacer ejercicios de voz y siguió haciendo el show.

“Fue un clic”. “Fue de momento, como que el cambio de temperatura. Yo digo, “No puede ser que esta gente me está dando la energía más cabrona, ¿y yo me voy a quedar sin voz?’”, afirmó.

Asimismo, miles de fanáticos se quedaron fuera de los estadios por las estafas en la reventa de boletas. República Dominicana no escapó de esta situación durante las dos funciones del 21 y 22 de octubre en el Estadio Olímpico.

Entre otros reconocimientos solo este año se destacan los Premios Grammy Latinos 2022, uno de ellos en la categoría "Mejor álbum de música urbana" por "Un verano sin ti".

La revista Time lo escogió como portada de la lista de ‘Los mejores álbumes del 2022” y "Titi me preguntó" fue la mejor canción del 2022, según time.

Además, Apple Music también lo nombró “artista del año”.