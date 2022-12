Marithea, la freestyler que se impone en un género dominado por hombres

Orgullosamente mujer afrolatina. Así se define Marithea, la talentosa freestyler colombiana que desde su primera incursión en una competencia de Red Bull Batalla, demostró que llegó para quedarse.

Ella asegura que ser una mujer en este tipo de competencias, donde los hombres son mayoría, no la pone en desventaja. Tampoco se siente inferior.

"Yo entiendo que siempre va a llamar la atención que yo sea una mujer que está aquí, pero yo me veo como una persona que luchó por su sueño y lo está logrando. Ya donde la gente me quiera encasillar es colateral a mi persona", dijo en entrevista para Diario Libre.

Agregó: "Yo no digo 'oh, soy mujer y cuando llegue acá voy a ser la primera mujer, no', yo digo 'soy una persona que lucha por sus sueños y los ha materializado".

Al preguntarle cómo cree que la ven los demás contendientes, ella contestó de forma contundente.

"Yo creo que me ven como una contendiente fuerte. Tengo muy buenos resultados por lo hay y si no hago algo que queda para la historia como sucedió el año pasado y las demás competencias que he tenido este año", enfatizó.

Aunque no estará como concursante de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2022. La rapera hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar la final nacional de la Red Bull Battle en 2021.

Marithea muestra con orgullo su corte de pelo afro y desafía el dominio masculino del mundo de la música. Su éxito es un símbolo extraordinario para una comunidad afrocolombiana en busca de emancipación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/09/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-e69805c8.jpg

Con catorce años, Maribel Camilo Gómez, cuyo nombre artístico proviene de “Mari”, su nombre de pila, y “Thea”, que en griego significa diosa, inició en el mundo de la improvisación. En 2020 fue campeona de Combatemática.

"Empecé a rapear cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, llevo diez años rapeando buscaba referencias musicales en YouTube y me encontré con el freestyle. Descubrí una batalla en Venezuela. Ese día me enamoré del género musical y sigue siendo el caso", cuenta.

Este amor por la música la salvó a ella y a su familia de la pobreza. Fue su madre quien la inscribió contra su voluntad para su primera competencia en Cali. Tenía entonces 19 años y su actuación contra Shein le valió casi 100.000 visitas en YouTube. Ella rapeó: "Vengo a cambiar la historia".

Rapear también le ha ayudado en su autoestima y bajar la ansiedad.

"Yo vivía un poco resentida porque a mí me hacían bullying y todo, en cambio iba a las batallas me insultaba con un tipo y no pasaba nada, entonces me hacía sentir totalmente liberada", confesó.

Admiradora de rapera dominicana Gaudy Mercy

Se declara súper admiradora de la rapera dominicana Gaudy Mercy, a quien considera un referente.

"Para mí ha sido ella una inspiración, porque siento que en nuestras carreras ha habido paralelismos", destacó.

Mujeres en la música urbana comercial

Para ella "no es lo mismo ser una mujer catalogada en los cánones hegemónicos de belleza que ser una que no lo está, porque estar en la segunda posición hace todo mucho más difícil".

Agregó: "Es un hecho que hay que aceptar, porque nuestra sociedad se basa en los cánones hegemónicos", agregó.