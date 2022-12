Gazir, el freestyler español considerado un fenómeno, que busca ganar la Final de Red Bull Batalla 2022

Con su capacidad para contraatacar líricamente y su agilidad al momento de improvisar, Gazir es considerado uno de los fuertes contrincantes para alzarse con el primer lugar de la Red Bull Batalla 2022, que se llevará a cabo este sábado 10 de diciembre en la Ciudad de México.

Desde su debut en 2019,Gabriel Sánchez Poyal, nombre del freestyler español de 20 años, quien quedó tercero en la final del año pasado y consiguió una plaza directa para poder competir en México, ha demostrado ser uno de los mejores.

Él no para. Cuenta con un cinturón Mundial de FMS, una Nacional de RedBull y campeonatos de GodLevel.

Su juventud no ha sido impedimento para ser respetado por otros colegas más veteranos.

"Considero que ser uno de los más jóvenes no es ninguna limitación, de hecho, lo uso a mi favor, porque me conecto más fácil con una generación actual", dijo a Diario Libre en la previa del evento que reúne a los mejores representantes del freestyle de habla hispana.

Es cierto que al principio fue subestimado, pero él se encargó de demostrar que llegó para quedarse y lo hizo donde tenía que hacerlo encima del escenario. Él lo tiene claro, irá por el primer lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/09/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-joven-con-una-camisa-negra-fd0c6a13.jpg

"Mi objetivo es mejorar día a día, y creo que lo he hecho. Nada más quedé tercero el año pasado en la Internacional, supe que mi objetivo sería progresar y poder aspirar a ganar la RedBull Internacional de este año", señaló.

Él no la tendrá fácil, se enfrentará al actual campeón y uno de los anfitriones mexicanos, Aczino.

"No tengo miedo, estoy preparado para todos los contextos posibles. Me da un poco de pena que se pueda convertir en un concurso de banderas, pero no creo que sea extremo lo que vamos a ver", dijo.

Agregó: "Es lógico apoyar más al representante de tu país, el público empatiza más con la vida de sus compatriotas. Pero apoyar más a uno no significa odiar al resto, creo que el panorama ha aprendido de situaciones parecidas y será una final muy igualada".

Este sábado se demostrará si logrará o no el objetivo de ser el ganador de la batalla más feroz del freestyle internacional.

Sobre el movimiento urbano dominicano

Al ser cuestionado sobre los raperos dominicanos él señaló el nivel que han demostrado y cómo cada vez se escucha más lo que se hace en materia urbana desde la isla caribeña.