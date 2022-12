Aczino hace historia en la Red Bull Batalla al ganar tricampeonato frente a Gazir

Ser local en una final internacional de "freestylers" como Red Bull Batalla, siempre va a pesar. El público se convierte en un juez más. Algo que se notó en esta histórica final.

La noche de este sábado, un apasionado público mexicano abarrotó el Palacio de los Deportes para ver a Aczino, uno de sus mejores representantes, lograr una gran hazaña, al convertirse en el primer tricampeón de esta contienda internacional que reúne a los mejores "freestylers" de habla hispana.

Una victoria que había sido decretada por muchos seguidores de este evento, que estaban sus herramientas liricales y alzarse con la victoria.Y así fue.

Él partía como favorito y se enfrentó en la final a otro que también salía en las quinielas como posible ganador, Gazir, el español de 20 años que ha revolucionado la escena del "freestyle" tanto en su país natal como a nivel internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-e3415b58.jpg Aczino y Gazzir en plena batalla. (RED BULL)

Ambos lucieron sus mejores rimas e improvisaciones, logrando una ronda final del gran nivel que el público amante del rap merece y valora.

Desde que el rostro de Aczino fue presentado en las pantallas, el público coreó su nombre con frenesí, dejando claro que gozaba de su apoyo. Él lo notó, pero no se confió, porque sabía que se enfrentaba a freestylers con mucho talento y ansias de ganarle.

“Quiero un aplauso para todos mis compañeros, que hacen posible que el freestyle siga vivo. ¡Sí se pudo. Muchas gracias!”, expresó el rapero al momento de recibir el reconocimiento.

Sus entrenamientos

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-en-un-escenario-a5f9cc2b.jpg En octavo, Aczino se enfrentó al MCl español Blon. (RED BULL)

En octavo se enfrentó al MCl español Blon, uno de las batallas más esperadas. El barcelonés cumplió su promesa de seleccionar a Aczino y cayó con honores. A continuación, 'Mau' se impuso al campeón uruguayo Spektro en cuartos y libró una agresiva batalla ante el argentino Mecha en semifinales.

En la final se vio frente a frente a Gazzir, ganador del bronce en 2021, quien demostró porqué es considerado uno de los mejores freestylers del mundo a pesar de su juventud. El español, quien superó batallas frente a otros de los favoritos: el chileno Teorema, el colombiano Carpediem y el mexicano Rapder. Los finalistas obtuvieron su pase directo a la final internacional del próximo año.

Cabe destacar que el dominicano Éxodo Lirical, quien no pudo acudir a la final de este año por problemas de visado, y fue sustituido por el panameño "Indico", también tiene su plaza asegurada para la internacional del 2023, por lo que podría haber dos criollos, si la nacional de Centroamérica del próximo año, la gana otro concursante local.

Aczino va por su cuarto título

Al posar con sus tres cinturones que lo acreditan como el único tricampeón, prometió a todo su público que se preparará en la final del 2023 que se realizará en Colombia.

Un poco más del ganador

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-3df2aac7.jpg Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino (RED BULL)

Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino, nació en Nezahualcóyotl, Estado de México, tiene 31 años y con el paso de los años se ha convertido en uno de los raperos y freestylers más famosos a nivel internacional, pues lleva ya una década invicto.

Con 17 años, en 2008, debutó en una final de su país. En 2017, 2021 y 2022 se coronó como el ganador de la Red Bull Batalla Internacional.

Solo las dos derrotas en cuartos de final de 2014 y de octavos en 2016 empañan su casillero, con tres medallas de bronce (2015, 2019 y 2020) y una medalla de plata (2018).

Sus palabras y el reconocimiento de los demás freestylers

Tras la final, se realizó el acostumbrado encuentro con los medios acreditados, más de 20 de varios países de América y Europa. Allí, el tricampeón habló sobre esta victoria y lo que sintió conseguirla en el país que le vio nacer.

"Hay que saber aprovechar la localía. La gente cree que ir y ganar en casa es como pasearse y es muy demandante, porque siempre que ganas en casa la victoria te la quieren contar a la mitad. 'Ah, ganó porque estabas en casa, pero si pierdes en tu casa la derrota sí cuenta", señaló.

Agregó: "Siento que hice un buen papel, ya quiero ver mis batallas para ver cómo lo hice, pero estoy tranquilo, si me hubieran gritado que cometí errores o que no estaba en mi nivel que me gusta lo habría lamentado, pero creo que tuve un buen día".

También aprovechó para destacar el nivel de sus contrincantes, en especial, el del subcampeón, Gazir, de quien dijo se ha ganado el respeto tanto del público como de los freestylers.

"Que la gente sepa 'a priori' que es muy bueno, es algo que cuesta conseguirlo. Simplemente es dejar que el tiempo haga su trabajo y lo vamos a ver como hasta ahorita", manifestó sobre el MC español de 20 años.

"Gazir tiene ese espíritu competitivo de querer meterse a las batallas, hacer estadísticas y querer ganar títulos y eso es lo que se necesita para ser un atleta de las batallas", expresó.

"Indico", el panameño que sustituyó al dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-8db0e62d.jpg Participantes de la final de Red Bull Batalla 2022. (RED BULL)

Contrario al resto de concursantes, él tuvo poco tiempo, horas, para prepararse y competir, pues un día antes se le informó que debería ocupar el puesto de Éxodo Lirical, al quedar subcampeón, en la final centroamericana que se llevó a cabo a mediados de año en Santo Domingo.

"Mucha gente pensaba que nosotros estábamos informados y estábamos haciendo la pantomima, pero me informaron un día antes, y quizás, la mentalidad era diferente, porque uno está en la incertidumbre", explicó.

Agregó que, se sintió mal por el dominicano porque sabía de las ganas que tenía de representar a la región y a su país, pero habló con él, quien le dio todo su apoyo.

"A mí me creaba un poquito de mala onda por Éxodo, porque sé que a los dominicanos les cuesta mucho representar y yo prefería que él participase, pero hablé con él antes y me dijo que para adelante, que fuera yo", argumentó.

"En Dominicana y Centroamérica se tiene mucho talento ( para el freestyle), pero quizás para representar internacionalmente, le cuesta más, a lo mejor, como estamos en las mismas, siento que cada representante de la región que salga dará lo mejor", dijo el panameño.

"Yo estoy feliz igualmente, tuve una batalla con Skone que lo respeto un montón, me hubiese encantado dar más, pero esto es lo que fue y esperando que a la siguiente la final centroamericana también tenga mucho nivel, porque se está viendo muy interesante tener una final nacional con varios países", concluyó.