Amaury Sánchez le da nueva vida a los clásicos del Rock

El rock es un género de música popular que se originó en los años 50 en Estados Unidos, desde entonces ha evolucionado convirtiéndose en uno de los géneros musicales con mas subgéneros y hasta la fecha es uno de los más desdoblados en materia de percusión y arreglos.

Caracterizado por su base musical de tonos fuertes generados por la guitarra eléctrica acompañados de batería y bajo, esto no cierra la puerta para que los arreglistas jueguen con la percusión de las canciones.

Y así lo demostró en esta ocasión el maestro Amaury Sánchez, acompañado con instrumentos de percusión y nuevos arreglos musicales, al presentar un repertorio de canciones icónicas de rock, heavy metal, alternativo, funk, entre otros, en su espectáculo Rock Sinfónico que llenaron el teatro de ritmo, regocijo y nostalgia para los amantes de esta época dorada.

Acompañado de las voces de Hector Aníbal, Max Martínez, Benny Hiraldo, Omar Henríquez, Eddy Alba y Leonor García, quienes interpretaron emblemáticos temas como “Rock you like a Hurricane” del álbum Love at First Sting, de la banda Scorpions; o Every Breath You Take, de la banda The Police, un clásico del rock, pop y funk.

Este éxito ganó el Grammy a la mejor canción del año en 1984 y el MTV video Music Award en la categoría video del año.

Continuaron con "November Rain", el clásico de la banda Guns and Roses, del álbum Use Your Ilusion I, seguido de la canción “Take On Me”, de la banda noruega A-ha; y “Hotel California” de la banda Eagles, canción que fue lanzada en 1976 y ganó un Grammy a mejor canción del año.

A esta le siguieron “Message in a Bottle”, de la agrupación The Police, y “Under Pressure” de la afamada banda Queens.

El clásico de la banda británica Metallica, “Enter Sandman”, sacó a todos su lado más salvaje, también dejaron un espacio para el rock en español al entonar “En la ciudad de la Furia” de la famosa banda Soda Stereo, liderada por Gustavo Cerati.

Novedad rítmica

Con los arreglos en la percusión, acompañada de violines, chelos, violas, trompetas, violonchelos y pianos mezclados con la fuerza sonora de bajos y guitarras eléctricas, estos clásicos de grandes bandas resurgieron de una manera distinta, cobrando nueva vida y despertando un tono diferente para el oído de los fanáticos.

El público coreó, cantó y vitoreó cada una de las canciones puestas en escena, parándose para aplaudir y haciendo grandes ovaciones, pero los momentos que calaron en el corazón de los fanáticos se puso en evidencia cuando al entonar grandes clásicos como “Bohemian Rhapsody” “Message in a Bottle”, “Dont Wanna Miss a Thing”, “En la ciudad de la furia” y "November Rain" abandonaron sus sillas para aplaudir y corear los éxitos.

Reconocimiento a Iván Carbuccia

El arreglista y maestro Iván Carbuccia tuvo una participación especial y deleitó al público con varios solos de su guitarra eléctrica, momento en que los espectadores sintieron las vibras de un verdadero concierto de heavy metal.

Amaury Sánchez sorprendió al maestro, arreglista, compositor y guitarrista con un reconocimiento por sus aportes en la música y a la sociedad, además de su espectacular trayectoria en la música

La gran noche integró a 71 músicos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, así como una banda de rock que brindó una experiencia sinfónica.